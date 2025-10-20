Verstappen blaast titelstrijd nieuw leven in: dit moet hij doen om wereldkampioen te worden
Wat lange tijd onmogelijk leek, is na de Grand Prix van de Verenigde Staten weer een stuk realistischer geworden: Max Verstappen lijkt opnieuw mee te doen om de wereldtitel. Er zijn nog 141 punten te verdienen in de resterende races. Wat moet Verstappen doen om dit seizoen alsnog met zijn vijfde kampioenschap naar huis te gaan?
Red Bull Racing is uit de zomerstop gekomen met een iets andere aanpak. Daarnaast blijft het team ontwikkelingstijd steken in de RB21, terwijl McLaren de focus inmiddels heeft verlegd naar het 2026-seizoen. Verstappen pakte in de Verenigde Staten de volle buit en na de dubbele DNF van McLaren in de Sprint en de vijfde plaats van Oscar Piastri tijdens de Grand Prix, moet de Nederlander nog 40 punten goedmaken.
Wat heeft Verstappen nodig om wereldkampioen te worden?
Makkelijk wordt het niet. Verstappen zal de komende vijf Grands Prix moeten winnen, inclusief de sprintraces, om zicht te houden op de titel. Lukt dat Verstappen, en wordt Piastri in al die races - inclusief sprints - telkens tweede, dan pakt Verstappen zeven punten per Grand Prix terug en één punt per sprintrace. In totaal komt dat neer op 37 punten, en daarmee zou de titel alsnog naar de Australiër gaan.
Piastri was dit weekend echter niet in de top twee terug te vinden, en dáár moet Verstappen op hopen in een van de komende races. Wordt Piastri bijvoorbeeld één keer derde tijdens een Grand Prix die Verstappen wint, dan heeft de Nederlander die drie extra punten in de pocket. Zou Piastri in alle resterende races alsnog als tweede over de streep komen, dan eindigen beide mannen op een gelijk aantal punten. Dan telt wie meer overwinningen heeft, en in dat geval zou Verstappen de titel pakken. Momenteel heeft de Nederlander vijf overwinningen achter zijn naam staan, tegenover zeven voor Piastri.
