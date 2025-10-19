Verstappen over Norris in Austin: "Ik zag het meteen al"
Max Verstappen (28) begon de Sprint in Austin vanaf pole position en hield rekening met een zwaar begin van de wedstrijd. Lando Norris (25) stond immers op de tweede startpositie. Echter, van hard verdedigen vanuit de Red Bull was totaal geen sprake. Het was simpelweg niet nodig - en dat had Verstappen zelf ook al snel door.
Verstappen mocht de ingekorte race vanaf de eerste startpositie aanvangen en had zichzelf al voorbereid op een zware eerste paar bochten. Hij had immers titelrivaal Norris in z'n nek hijgen op de tweede plek. Maar de McLaren-coureur kwam allereerst minder goed weg dan Verstappen en vervolgens ging het bij de eerste bocht goed mis. Norris werd aan de achterkant van zijn auto geraakt door nota bene teamgenoot Oscar Piastri, die op zijn beurt contact had gemaakt met Nico Hülkenberg. Het resulteerde in een enorme chaos in bocht 1, maar Verstappen wist dankzij zijn goede start uit de problemen te blijven. Hij had ook al snel door dat hij niet hoefde te verdedigen ten opzichte van Norris.
Verstappen had direct door dat hij niet hoefde te verdedigen
"Ja, de start was goed. Ik keek in mijn spiegel en ik zag meteen dat ik niet echt hoefde te verdedigen", zo vertelde Verstappen bij de persconferentie na afloop van de Sprint. "Dus het ging er meer om een beetje in het midden te rijden, want bocht 1 is erg breed. Ik probeerde gewoon mijn normale lijn te rijden, normale bocht. Toen keek ik natuurlijk weer in de spiegel en plotseling stonden er een paar auto's omgedraaid. Het is dat soort bocht in het begin – je kunt veel posities winnen als je het goed doet, maar tegelijkertijd is het een riskante bocht om posities te proberen te winnen."
Asfalt in Verenigde Staten wat consistenter
Volgens Verstappen helpt het asfalt van Circuit of the Americas ook mee om een goede start te hebben. "Het lijkt erop dat het asfalt van links naar rechts wat consistenter is. Singapore was erg lastig als je aan de binnenkant begon. Ik denk dat het asfalt dat twee jaar geleden is aangelegd, een beetje helpt om het wat eerlijker te maken tussen links en rechts", zo zei hij.
