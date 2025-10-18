Daar waar de wedstrijdleiding in Austin het incident tijdens de sprintrace afdeed als een typisch eersteronde-incident, is McLaren-teambaas Andrea Stella van mening dat iemand met de ervaring van Nico Hülkenberg in de eerste bocht misschien anders had kunnen handelen.

De sprintrace in de Verenigde Staten was al in de eerste ronde voorbij voor Lando Norris en Oscar Piastri. Laatstgenoemde zag een kans om zijn teamgenoot in te halen bij het ingaan van bocht één, maar overzag dat Nico Hülkenberg nog aan de binnenkant zat en de Duitser had op zijn beurt Fernando Alonso aan de binnenzijde. Piastri probeerde zijn teamgenoot te verrassen en kruiste, maar ‘The Hulk’ kon hem niet ontwijken. Piastri werd geraakt, kwam tegen Norris aan en beide McLaren-coureurs vielen uit.

Stella verrast door handelen Hülkenberg

Stella legt bij Sky Sports F1 de schuld bij Hülkenberg en stelt dat hij meer had verwacht van een coureur met zijn ervaring. "Het incident in de eerste bocht haalde beide auto’s uit de race. Het is verrassend dat sommige coureurs met zoveel ervaring niet met wat meer verstand te werk gaan; ga naar de eerste bocht, zorg dat je je concurrenten geen schade berokkent en rijd dan gewoon verder", aldus Stella richting The Hulk.

McLaren moet flink aan de bak om beide wagens te herstellen, want om 23:00 uur (Nederlandse tijd) begint de kwalificatie. "Over het algemeen zijn we teleurgesteld, maar we nemen het op de koop toe. We zullen ons concentreren op het repareren van de auto’s, er is nog veel werk te doen", aldus Stella.

