Het onderonsje tussen Lando Norris en Oscar Piastri houdt de gemoederen bij Sky Sports F1 nog altijd bezig. Het McLaren-duo liet aan de vooravond van de Grand Prix van de Verenigde Staten weten dat het inmiddels achter hen ligt, maar er is nog één opmerking die commentator David Croft dwarszit.

Tijdens de openingsronde in Singapore kwam het duo met elkaar in aanraking. Lando Norris zag een kansje om zijn teamgenoot voorbij te gaan, maar raakte de achterkant van Max Verstappen en botste vervolgens zijwaarts tegen Piastri aan, tot grote frustratie van de Australiër. De FIA bestempelde het incident als een typisch ‘eersteronde-incident’, maar door eerdere interne ingrepen bij McLaren dacht Piastri dat zo’n actie niet binnen de zogenoemde papaya-regels viel. De Australiër kreeg echter geen steun van zijn team en eindigde uiteindelijk achter zijn teamgenoot.

Artikel gaat verder onder video

McLaren-duo over momentje

Hoewel Norris na afloop van de race in Singapore aangaf dat zulke acties bij het racen horen en dat iemand die dat niet vindt “niet thuishoort in de Formule 1”, liet hij in Austin een ander geluid horen: “De zaken zijn herzien en er zijn, en zullen, gevolgen voor mij zijn tot het einde van het seizoen. Het is niet dat ik ermee ben weggekomen, maar het was een klein incident en het had voorkomen kunnen worden. Natuurlijk heeft dat gevolgen voor mij, maar verder blijven de betrokkenheid en de manier waarop we racen hetzelfde,” legt Norris uit bij de Britse omroep. Ook Piastri wees op de gevolgen voor Norris, zonder in te gaan op wat die precies inhouden: “Ik kan niet zeggen wat de gevolgen zijn, dat weet het team. Uiteindelijk heeft hij de verantwoordelijkheid genomen, en dat heeft zo zijn consequenties.”

'Egoïstische Lando'

In aanloop naar het raceweekend in Austin haalt Ted Kravitz nog een citaat van Piastri aan: “Dit zei Oscar ook nog: ‘Er zijn altijd consequenties. Je kunt wel egoïstisch zijn, maar dat werkt niet altijd.’” ‘Crofty’ gelooft vervolgens zijn oren niet bij die opmerking: “Dus hij gelooft dat Lando egoïstisch was op dat moment? Ik dacht dat Lando gewoon aan het racen was, eerlijk gezegd. Zullen we even met hem gaan praten?”

Gerelateerd