Oscar Piastri bevestigt dat McLaren na de botsing met teamgenoot Lando Norris tijdens de Grand Prix van Singapore duidelijke afspraken heeft gemaakt. De Australische coureur benadrukt dat het incident niet is hoe het team wil racen. Ondanks dat de stewards Norris vrijpraken, was Piastri niet te spreken over de actie van zijn teamgenoot in de eerste bocht van het Marina Bay Circuit.

Het incident zorgde voor de nodige stof tot nadenken binnen het team. Piastri geeft aan dat hij en het team het erover eens zijn dat de manier waarop de eerste ronde verliep niet de manier is waarop McLaren wil racen. "We hebben veel discussies gehad, zoals je zou verwachten", legt hij uit. "We zijn erg productief, we zijn heel duidelijk over hoe we als team willen racen, en dat geldt ook voor de toekomst." McLaren-teambaas Andrea Stella benadrukte dat het team vasthoudt aan het principe van vrij racen, ondanks de spanningen die dat kan opleveren.

Geen favoritisme

Volgens Piastri heeft Norris verantwoordelijkheid genomen voor de situatie, iets wat het team ook heeft gedaan. Hij benadrukt dat er geen sprake is van voortrekkerij binnen het team, ondanks zijn relatieve jonge carrière bij McLaren in vergelijking met Norris, die via de juniorenrangen van McLaren is opgeklommen. "Lando heeft daar verantwoordelijkheid voor genomen en dat heeft het team ook gedaan", zo lijkt hij tegenover Motorsportweek tevreden met de gang van zaken. "Nogmaals, wat mij betreft is er goed gekeken naar het incident en is de verantwoordelijkheid bij Norris gelegd. Ik vind het fijn dat er geen voortrekkerij of voorordelen zijn."

Relatie blijft hetzelfde

Ondanks de spanningen die dergelijke incidenten met zich mee kunnen brengen, blijft Piastri optimistisch over de samenwerking binnen het team. Hij stelt dat de relatie tussen hem en Norris, evenals met het team, onveranderd zal blijven. "Nee, er gaat niets veranderen. Ik denk dat het gewoon duidelijk is dat we dat kader sowieso al hebben en dat is hoe we worden verwacht te racen, dus er gaat niets veranderen vanwege wat er in Singapore is gebeurd," verklaart hij stellig. Daarmee lijkt het team een duidelijk signaal af te geven over hun visie op racen en teamdynamiek.