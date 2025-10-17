Piastri onthult: "Lando én team hebben verantwoordelijkheid genomen"
Piastri onthult: "Lando én team hebben verantwoordelijkheid genomen"
Oscar Piastri bevestigt dat McLaren na de botsing met teamgenoot Lando Norris tijdens de Grand Prix van Singapore duidelijke afspraken heeft gemaakt. De Australische coureur benadrukt dat het incident niet is hoe het team wil racen. Ondanks dat de stewards Norris vrijpraken, was Piastri niet te spreken over de actie van zijn teamgenoot in de eerste bocht van het Marina Bay Circuit.
Het incident zorgde voor de nodige stof tot nadenken binnen het team. Piastri geeft aan dat hij en het team het erover eens zijn dat de manier waarop de eerste ronde verliep niet de manier is waarop McLaren wil racen. "We hebben veel discussies gehad, zoals je zou verwachten", legt hij uit. "We zijn erg productief, we zijn heel duidelijk over hoe we als team willen racen, en dat geldt ook voor de toekomst." McLaren-teambaas Andrea Stella benadrukte dat het team vasthoudt aan het principe van vrij racen, ondanks de spanningen die dat kan opleveren.
Geen favoritisme
Volgens Piastri heeft Norris verantwoordelijkheid genomen voor de situatie, iets wat het team ook heeft gedaan. Hij benadrukt dat er geen sprake is van voortrekkerij binnen het team, ondanks zijn relatieve jonge carrière bij McLaren in vergelijking met Norris, die via de juniorenrangen van McLaren is opgeklommen. "Lando heeft daar verantwoordelijkheid voor genomen en dat heeft het team ook gedaan", zo lijkt hij tegenover Motorsportweek tevreden met de gang van zaken. "Nogmaals, wat mij betreft is er goed gekeken naar het incident en is de verantwoordelijkheid bij Norris gelegd. Ik vind het fijn dat er geen voortrekkerij of voorordelen zijn."
Relatie blijft hetzelfde
Ondanks de spanningen die dergelijke incidenten met zich mee kunnen brengen, blijft Piastri optimistisch over de samenwerking binnen het team. Hij stelt dat de relatie tussen hem en Norris, evenals met het team, onveranderd zal blijven. "Nee, er gaat niets veranderen. Ik denk dat het gewoon duidelijk is dat we dat kader sowieso al hebben en dat is hoe we worden verwacht te racen, dus er gaat niets veranderen vanwege wat er in Singapore is gebeurd," verklaart hij stellig. Daarmee lijkt het team een duidelijk signaal af te geven over hun visie op racen en teamdynamiek.
Net binnen
Villeneuve: 'Verstappen heeft dit weekend hulp nodig van Russell in titelstrijd'
- 37 minuten geleden
Aston Martin laat Jak Crawford Formule 1-debuut maken tijdens VT1 in Mexico
- 1 uur geleden
Apple sluit miljoenendeal met Formule 1 voor uitzendrechten Amerika vanaf 2026
- 1 uur geleden
- 6
Verstappen baalt van missen winst in Singapore: "Niet genoeg punten goed gemaakt"
- 2 uur geleden
Vader Kimi Antonelli rijdt politieagent aan in Imola en wordt vrijgesproken
- 3 uur geleden
- 2
Verstappen grapt in perszaal over wereldtitel: "De kans is 50/50"
- Vandaag 13:15
- 1
Veel gelezen
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober
Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."
- 1 oktober
Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk
- 9 oktober