Max Verstappen laat in Austin niets aan de verbeelding over: de viervoudig kampioen is naar de Verenigde Staten afgereisd om zondag op het hoogste podium te staan. De mediumbochten van het Circuit of the Americas liggen McLaren wellicht iets beter, tegelijkertijd stelt Verstappen dat de volledige potentie van de RB21 in Singapore niet is benut.

Red Bull heeft onthuld dat het in 2025 nog doorgaat met de ontwikkeling van de wagen, terwijl McLaren daar vrijwel mee gestopt is. Dat, gecombineerd met de nieuwe aanpak van het raceweekend, waarin de feedback van de coureurs ter harte wordt genomen, heeft ervoor gezorgd dat de RB21 weer een winnende wagen is. Verstappen moet 63 punten goedmaken in het klassement om Oscar Piastri voor de wereldtitel onder druk te zetten, en voorlopig bekijkt de viervoudig kampioen het per raceweekend.

Volledige potentie RB21 in Singapore niet behaald

In de persconferentie in Austin legt Verstappen uit dat hij mikt op de overwinning: "We gaan zeker proberen te winnen. De laatste drie weekenden waren erg leuk." De snelheid is terug in de RB21, al is in Singapore niet het maximale uit de auto gehaald. "Ik denk nog steeds dat we het potentieel van de auto in Singapore niet optimaal hebben benut. Dit is een geweldig circuit om te rijden en ik ben benieuwd wat we kunnen bereiken," zo gaat hij verder.

Vertrouwen is groot bij Red Bull

Het vertrouwen is er dan ook bij Red Bull. "We hebben een aantal mooie resultaten behaald, wat iedereen helpt, want het vertrouwen is groot. We begrijpen veel beter wat de auto kan en hoe hij bestuurd moet worden," onthult Verstappen. Toch ziet hij nog één voordeel voor McLaren: "Ik denk dat [McLaren] over het algemeen nog steeds sterk is in de bochten met gemiddelde snelheid. De rest hangt af van de baanindeling en de omstandigheden."

