Alonso eerlijk over titelkansen Verstappen: 'Als iemand tekortkomen kan compenseren, is hij het'
Alonso eerlijk over titelkansen Verstappen: 'Als iemand tekortkomen kan compenseren, is hij het'
Volgens Fernando Alonso moet er toch wel heel wat gebeuren wil Max Verstappen aan het einde van het seizoen beslag leggen op zijn vijfde wereldtitel. De Spaanse veteraan wijst naar het puntenverschil met McLaren en gaat op de persconferentie in Austin in op de titelkansen van de Nederlander.
Red Bull is goed uit de zomerstop gekomen. In Zandvoort moest het nog toekijken hoe McLaren een stuk sneller was, maar in Monza en Bakoe werd er gewonnen. Ook in Singapore was de snelheid aanwezig in de RB21, en inmiddels is het gat op klassementsleider Oscar Piastri 63 punten, met nog zes raceweekenden te gaan.
Snelle McLaren, maar Verstappen kan iets extra's
Hoewel wonderen binnen de Formule 1 al eerder zijn gebeurd, verwacht Alonso dat Piastri of Lando Norris dit jaar wereldkampioen wordt. "Moeilijk te zeggen, ik zou zeggen de twee McLarens, omdat zij het puntenvoordeel hebben," legt Alonso uit. Toch weet ook hij dat Verstappen altijd iets extra’s kan brengen: "Maar Max is een ongelooflijke coureur, dus als iemand de tekortkomingen van de auto kan compenseren, is hij het wel."
Bearman pakt bak popcorn voor titelstrijd
Franco Colapinto zit naast de tweevoudig kampioen op de bank en legt uit dat hij over de titelstrijd echt geen zinnig woord kan zeggen. Oliver Bearman is de derde coureur uit de eerste groep bij de persconferentie en ook hij laat zijn licht op de strijd schijnen. Volgens de Engelsman wordt het vooral een genot om het allemaal te bekijken, en hij hoopt op een zinderende eindfinale in Abu Dhabi: "Ik denk dat het leuk wordt om te zien. Maar ik vind het wel cool wat Max op dit moment doet: punten pakken. Ik hoop dat het spannend blijft en dat de beste wint."
Gerelateerd
Net binnen
'Clausule geeft Verstappen alsnog kans op Mercedes-transfer', FIA past motorreglement aan | GPFans Recap
- 2 uur geleden
Verstappen reageert lachend op vraag over Norris als lievelingetje bij McLaren: "Absoluut!"
- 2 uur geleden
- 2
Hadjar hoopt snel promotie te krijgen: "Heb altijd al voor Red Bull Racing willen rijden"
- 2 uur geleden
- 1
Hülkenberg duidelijk over aanwinst monteur Verstappen: "We komen uit de overlevingsstand"
- 3 uur geleden
Verstappen vol vertrouwen in Austin en wijst naar potentie RB21: 'In Singapore niet volledig benut'
- 3 uur geleden
Sainz vervolgt kritiek op F1-regie: 'Het werd uit verband gerukt, maar er lag te veel focus op Verstappen'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober
Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."
- 1 oktober
Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk
- 9 oktober