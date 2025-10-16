Volgens Fernando Alonso moet er toch wel heel wat gebeuren wil Max Verstappen aan het einde van het seizoen beslag leggen op zijn vijfde wereldtitel. De Spaanse veteraan wijst naar het puntenverschil met McLaren en gaat op de persconferentie in Austin in op de titelkansen van de Nederlander.

Red Bull is goed uit de zomerstop gekomen. In Zandvoort moest het nog toekijken hoe McLaren een stuk sneller was, maar in Monza en Bakoe werd er gewonnen. Ook in Singapore was de snelheid aanwezig in de RB21, en inmiddels is het gat op klassementsleider Oscar Piastri 63 punten, met nog zes raceweekenden te gaan.

Artikel gaat verder onder video

Snelle McLaren, maar Verstappen kan iets extra's

Hoewel wonderen binnen de Formule 1 al eerder zijn gebeurd, verwacht Alonso dat Piastri of Lando Norris dit jaar wereldkampioen wordt. "Moeilijk te zeggen, ik zou zeggen de twee McLarens, omdat zij het puntenvoordeel hebben," legt Alonso uit. Toch weet ook hij dat Verstappen altijd iets extra’s kan brengen: "Maar Max is een ongelooflijke coureur, dus als iemand de tekortkomingen van de auto kan compenseren, is hij het wel."

Bearman pakt bak popcorn voor titelstrijd

Franco Colapinto zit naast de tweevoudig kampioen op de bank en legt uit dat hij over de titelstrijd echt geen zinnig woord kan zeggen. Oliver Bearman is de derde coureur uit de eerste groep bij de persconferentie en ook hij laat zijn licht op de strijd schijnen. Volgens de Engelsman wordt het vooral een genot om het allemaal te bekijken, en hij hoopt op een zinderende eindfinale in Abu Dhabi: "Ik denk dat het leuk wordt om te zien. Maar ik vind het wel cool wat Max op dit moment doet: punten pakken. Ik hoop dat het spannend blijft en dat de beste wint."

Gerelateerd