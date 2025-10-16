Na het verlengen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli is er eindelijk weer even rust bij het team van Mercedes. Niet voor lang, zo denkt Juan Pablo Montoya. Volgens de Colombiaan zullen er voor 2027 opnieuw grote dilemma's volgen over de invulling van de line-up.

Hoewel Russell en Mercedes er regelmatig op hamerden dat het allemaal wel goed zou komen, gingen er toch de nodige geruchten door de paddock over gesteggel in de onderhandelingen. Volgens verschillende berichten zouden Mercedes en Russell het onder meer oneens zijn geweest over de lengte van het contract én - niet geheel onbelangrijk - het salaris voor Russell. In Singapore krijgt de Britse rijder op de persconferentie opnieuw vragen over zijn toekomst: "Nee, ik heb geen updates om te geven. Ik heb toch gezegd dat jij de eerste bent die het te horen krijgt als er iets is om te melden?", zo reageerde hij lichtelijk geïrriteerd in Singapore.

Artikel gaat verder onder video

Russell dwingt het af

Inmiddels zijn we twee weken verder en weten we dat Russell eindelijk zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis heeft gezet, enkele weken na zijn klinkende en dominante zege op de straten van Singapore. Inmiddels heeft de Brit dus wel bewezen dat hij die topcoureur kan zijn die het team graag wil hebben, al blijft de interesse in Verstappen onverminderd aanwezig. Volgens Montoya betekent dat een probleem voor Russell zijn teamgenoot: "Het lastige punt is dat George steeds sterker wordt en Toto dwingt om George vrijwel alles te geven wat hij wil. Gezien de manier waarop George rijdt, hebben ze Max echt nodig? En zo ja, willen ze dan echt van George af?", vraagt hij zich af tegenover Fruity King.

Lievelingskindje Kimi

De Zuid-Amerikaan vervolgt: "Zou Kimi dan moeten vertrekken, terwijl hij het lievelingskindje is? Het lievelingskindje finisht echter wel twintig tot dertig seconden erachter. Dat is het lastige gedeelte. Antonelli doet het steeds beter enn wordt volwassener, maar George blijft ook verbeteren en wint ook nog eens. Het forceert Toto om te zeggen dat hij Kimi moet lozen als hij Max wil. Dat zou het scenario zijn. Kimi doet het echter prima, dus hebben ze Max echt nodig?", zo besluit Montoya.

Gerelateerd