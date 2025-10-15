'McLaren verdiende flink aan rookietest Hirakawa: Japanner moest 3,5 miljoen dollar betalen'
De befaamde rookietest, waarmee jonge coureurs even aan de Formule 1 kunnen proeven, kan ook als verdienmodel worden ingezet, zo meldt Motorsport Magazine.
Sinds enkele jaren zijn teams verplicht om rookies in te passen tijdens enkele eerste vrije trainingen. Op die manier kan een jong talent even ruiken aan de hoogste klasse van de autosport. Voor teams biedt dit bovendien de kans om te beoordelen of een coureur nog tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen, of dat hij al op korte termijn kan doorstromen. Toch maken sommige teams van de verplichte test gebruik om er financieel gewin uit te halen.
Rechtszaak Palou en McLaren
Momenteel loopt de rechtszaak tussen Alex Palou en het team van McLaren, waarin allerlei details naar buiten komen over het reilen en zeilen binnen de renstal. Palou onthulde daarbij dat sommige coureurs flink in de buidel moesten tasten om tijdens een vrije training in de wagen te mogen stappen.
Miljoenenbedrag
Zo kreeg Ryo Hirakawa, momenteel derde coureur bij Haas, vorig seizoen tijdens het raceweekend in Abu Dhabi de kans om in de MCL38 plaats te nemen. Dat ritje kostte hem in totaal zo’n 3,5 miljoen dollar. Daarbij ging het niet alleen om het uurtje tijdens de vrije training: onderdeel van het pakket waren ook twee Testing of Previous Cars (TPC)-evenementen, bedoeld om de Japanner voor te bereiden.
