close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Ryo Hirakawa, McLaren, 2024

'McLaren verdiende flink aan rookietest Hirakawa: Japanner moest 3,5 miljoen dollar betalen'

'McLaren verdiende flink aan rookietest Hirakawa: Japanner moest 3,5 miljoen dollar betalen'

Remy Ramjiawan
Ryo Hirakawa, McLaren, 2024

De befaamde rookietest, waarmee jonge coureurs even aan de Formule 1 kunnen proeven, kan ook als verdienmodel worden ingezet, zo meldt Motorsport Magazine.

Sinds enkele jaren zijn teams verplicht om rookies in te passen tijdens enkele eerste vrije trainingen. Op die manier kan een jong talent even ruiken aan de hoogste klasse van de autosport. Voor teams biedt dit bovendien de kans om te beoordelen of een coureur nog tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen, of dat hij al op korte termijn kan doorstromen. Toch maken sommige teams van de verplichte test gebruik om er financieel gewin uit te halen.

Rechtszaak Palou en McLaren

Momenteel loopt de rechtszaak tussen Alex Palou en het team van McLaren, waarin allerlei details naar buiten komen over het reilen en zeilen binnen de renstal. Palou onthulde daarbij dat sommige coureurs flink in de buidel moesten tasten om tijdens een vrije training in de wagen te mogen stappen.

Miljoenenbedrag

Zo kreeg Ryo Hirakawa, momenteel derde coureur bij Haas, vorig seizoen tijdens het raceweekend in Abu Dhabi de kans om in de MCL38 plaats te nemen. Dat ritje kostte hem in totaal zo’n 3,5 miljoen dollar. Daarbij ging het niet alleen om het uurtje tijdens de vrije training: onderdeel van het pakket waren ook twee Testing of Previous Cars (TPC)-evenementen, bedoeld om de Japanner voor te bereiden.

Gerelateerd

McLaren Rookies
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

Mercedes hakt knoop door over line-up, 'Red Bull zet slimmigheidje in' | GPFans Recap
GPFans Recap

Mercedes hakt knoop door over line-up, 'Red Bull zet slimmigheidje in' | GPFans Recap

  • 59 minuten geleden
Persconferentie Austin: Verstappen verschijnt in perszaal, ook Hamilton mag zich melden
Persconferentie Austin

Persconferentie Austin: Verstappen verschijnt in perszaal, ook Hamilton mag zich melden

  • 1 uur geleden
Red Bull neemt dit grote risico voor titelkansen Verstappen | GPFans Special
GPFans Special

Red Bull neemt dit grote risico voor titelkansen Verstappen | GPFans Special

  • 1 uur geleden
'McLaren verdiende flink aan rookietest Hirakawa: Japanner moest 3,5 miljoen dollar betalen'
F1-rookietest

'McLaren verdiende flink aan rookietest Hirakawa: Japanner moest 3,5 miljoen dollar betalen'

  • 2 uur geleden
  • 1
 Racing Bulls onthult speciale livery voor GP van de Verenigde Staten | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Racing Bulls onthult speciale livery voor GP van de Verenigde Staten | F1 Shorts

  • 3 uur geleden
  • 44
 'Pirelli uit zorgen over ontwikkeling 2026-banden: teams houden data achter'
2026-banden

'Pirelli uit zorgen over ontwikkeling 2026-banden: teams houden data achter'

  • Vandaag 18:56
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober
 Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen:
50.000+ views

Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."

  • 1 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x