Update over toestand Schumacher, nieuwe foto's van crash schoonmoeder Verstappen | GPFans Recap

De GPFans Recap is er voor de F1-fans en fans van autosport die niet de hele dag het nieuws in de gaten kunnen houden en na een lange werkdag of een dagje uit het belangrijkste nieuws snel tot zich willen nemen. Nieuws over Max Verstappen, andere F1-coureurs of teams en de laatste geruchten lezen? Dan ben je hier op de juiste plek.

Vandaag kwam Rinus VeeKay met het nieuws naar buiten dat hij voor 2026 weer een stoeltje in IndyCar heeft veroverd, deelde Julia Piquet (zusje van Kelly Piquet) foto's van de crash met haar moeder en de schoonmoeder van Verstappen, stelde Riccardo Patrese dat een samenwerking tussen Christian Horner en Verstappen bij Aston Martin mogelijk is en bracht een journalist nieuws naar buiten over Michael Schumacher. Dit is de GPFans Recap van 14 oktober.

Artikel gaat verder onder video

VeeKay ook in 2026 in IndyCar te bewonderen: transfer naar Juncos Hollinger Racing

Dat Rinus VeeKay zou vertrekken bij Dale Coyne Racing was al een tijdje bekend, maar de Nederlander heeft nu ook een nieuw team gevonden voor 2026: Juncos Hollinger Racing. Meer lezen over wat het nieuwe team van VeeKay gaat zijn waar hij voor gaat rijden in 2026 in IndyCar? Klik hier!

Related image

Journalist deelt "positief teken" over situatie Michael Schumacher

Een Formule 1-journalist heeft een "positief teken" gedeeld over de toestand van Michael Schumacher, bijna twaalf jaar nadat de racelegende betrokken raakte bij een ernstig ski-ongeluk. Meer lezen over de update die de journalist heeft gedeeld over de situatie van Michael Schumacher? Klik hier!

Related image

'Horner en Verstappen slaan de handen ineen bij Aston Martin om een nieuw Red Bull te bouwen'

Slaan Max Verstappen en Christian Horner de handen bij Aston Martin opnieuw ineen om een "nieuw Red Bull Racing" te bouwen? Een goede vriend van de ontslagen teambaas ziet het als een serieuze mogelijkheid. Meer lezen over wat Riccardo Patrese te melden heeft over een mogelijke samenwerking tussen Verstappen en Horner bij Red Bull Racing? Klik hier!

Related image

Zusje Kelly Piquet deelt foto's van crash schoonmoeder Verstappen: 'Angstaanjagende dag'

Julia Piquet, zusje van Kelly Piquet - de vriendin van Max Verstappen - en dochter van Nelson Piquet Sr. heeft op Instagram een bericht gedeeld waarin ze terugblikt op de crash die ze met haar moeder vorige week heeft meegemaakt. De schoonfamilie van Verstappen is nog herstellende van de crash, zo blijkt uit de foto's. Meer lezen over wat voor foto's Julia Piquet heeft geplaats op social media van en na de crash met de schoonmoeder van Verstappen? Klik hier!

Related image

Kravitz: 'Russell had in Abu Dhabi plan bedacht om Verstappen verbaal aan te vallen'

Ted Kravitz, werkzaam voor Sky Sports, stelt in zijn nieuwe boek dat George Russell voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Abu Dhabi vorig jaar al een plan had bedacht om Max Verstappen bewust aan te vallen in de media na hun incident in Qatar. Meer lezen over wat Russell al zei tegen Kravitz voordat de camera's aan zouden staan? Klik hier!

Related image

Hamilton verliest in Texas mogelijk Formule 1-recordpositie aan Verstappen

Max Verstappen kan aankomend weekend in Austin het record voor de meeste overwinningen in de Formule 1 op Amerikaanse bodem verbreken. De Nederlander deelt deze eer momenteel met Lewis Hamilton. Meer lezen over welk record Hamilton kwijt zou kunnen raken aan Verstappen komend weekend? Klik hier!

Gerelateerd