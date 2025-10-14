VeeKay ook in 2026 in IndyCar te bewonderen: transfer naar Juncos Hollinger Racing
VeeKay ook in 2026 in IndyCar te bewonderen: transfer naar Juncos Hollinger Racing
Dat Rinus VeeKay zou vertrekken bij Dale Coyne Racing was al een tijdje bekend, maar de Nederlander heeft nu ook een nieuw team gevonden voor 2026: Juncos Hollinger Racing.
VeeKay is blij met zijn overstap naar het team waar hij in eerder al voor uitkwam in de Pro Mazda (nu USF Pro 2000), en Indy Lights (nu Indy NXT), de opstapklassen van IndyCar. "Dit is een team dat enorme ambitie kent en een duidelijke toekomststrategie heeft. We willen ons met de beste teams in IndyCar kunnen meten en ik ben ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om goed te presteren en succes te behalen. Het voelt als thuiskomen. We kennen elkaar al heel wat jaren. Juncos heeft mij een kans gegeven op de Road To Indy-ladder en samen waren we erg succesvol, met dertien zeges en een titel. Ik geloof dat Juncos Hollinger Racing de juiste omgeving is voor mij als coureur om een volgende stap voorwaarts te zetten.”
Eigenaar blij met komst VeeKay
Ook de eigenaar van Juncos Hollinger Racing is blij met de komst van VeeKay. "De terugkeer van Rinus voelt als een natuurlijk proces, vanwege het succes dat we in het verleden hebben gevierd. Juncos Hollinger Racing gaat haar vijfde IndyCar-seizoen tegemoet en Rinus heeft zojuist zijn zesde volledige jaar op het hoogste niveau voltooid. Wij geloven heilig in Rinus: hij brengt de combinatie van pure snelheid, consistentie, gogme en ervaring waar wij naar zochten. Rinus vervult een sleutelrol in onze nieuwe rijdersline-up. We hebben grootse plannen met het team – zowel op als naast de baan – en het inbrengen van een coureur met de staat van dienst als die van Rinus is een duidelijke stap in die richting."
Gerelateerd
Net binnen
Montoya: "Mercedes heeft Verstappen niet nodig, Russell kan net zo goed worden"
- 2 minuten geleden
VeeKay ook in 2026 in IndyCar te bewonderen: transfer naar Juncos Hollinger Racing
- 46 minuten geleden
- 1
'Horner heeft eerste gesprek met Ferrari al achter de rug'
- 1 uur geleden
Aston Martin over mogelijke komst Verstappen in 2027: 'Gaan niet de handstand doen'
- 1 uur geleden
McLaren-CEO Brown schudt hoofd: "Beide beschuldigingen zijn ronduit belachelijk"
- 2 uur geleden
- 3
Rokende topmodellen en frauduleuze supercomputers | De meest opmerkelijke F1-sponsoren deel twee
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober
Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."
- 1 oktober