Dat Rinus VeeKay zou vertrekken bij Dale Coyne Racing was al een tijdje bekend, maar de Nederlander heeft nu ook een nieuw team gevonden voor 2026: Juncos Hollinger Racing.

VeeKay is blij met zijn overstap naar het team waar hij in eerder al voor uitkwam in de Pro Mazda (nu USF Pro 2000), en Indy Lights (nu Indy NXT), de opstapklassen van IndyCar. "Dit is een team dat enorme ambitie kent en een duidelijke toekomststrategie heeft. We willen ons met de beste teams in IndyCar kunnen meten en ik ben ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om goed te presteren en succes te behalen. Het voelt als thuiskomen. We kennen elkaar al heel wat jaren. Juncos heeft mij een kans gegeven op de Road To Indy-ladder en samen waren we erg succesvol, met dertien zeges en een titel. Ik geloof dat Juncos Hollinger Racing de juiste omgeving is voor mij als coureur om een volgende stap voorwaarts te zetten.”

Eigenaar blij met komst VeeKay

Ook de eigenaar van Juncos Hollinger Racing is blij met de komst van VeeKay. "De terugkeer van Rinus voelt als een natuurlijk proces, vanwege het succes dat we in het verleden hebben gevierd. Juncos Hollinger Racing gaat haar vijfde IndyCar-seizoen tegemoet en Rinus heeft zojuist zijn zesde volledige jaar op het hoogste niveau voltooid. Wij geloven heilig in Rinus: hij brengt de combinatie van pure snelheid, consistentie, gogme en ervaring waar wij naar zochten. Rinus vervult een sleutelrol in onze nieuwe rijdersline-up. We hebben grootse plannen met het team – zowel op als naast de baan – en het inbrengen van een coureur met de staat van dienst als die van Rinus is een duidelijke stap in die richting."

