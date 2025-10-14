Ted Kravitz, werkzaam voor Sky Sports, stelt in zijn nieuwe boek dat George Russell voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Abu Dhabi vorig jaar al een plan had bedacht om Max Verstappen bewust aan te vallen in de media na hun incident in Qatar.

Verstappen en Russell hadden eind vorig jaar in Qatar een aanvaring gehad tijdens de kwalificatie. Verstappen was vervolgens van mening dat Russell hem een gridstraf had aangenaaid bij de stewards en sprak zich daar open over uit. Russell bleek een week later tijdens het slotweekend in Abu Dhabi niet van plan om het te laten lopen. Kravitz onthult in zijn boek Notes from the Pit Lane dat Russell al vanaf het begin van het weekend een plan had bedacht om Verstappen in de pers aan te vallen, een paar dagen nadat Verstappen dat al richting Russell had gedaan in Qatar. “Een week na Qatar, toen Russell op het circuit van Abu Dhabi aankwam, was hij niet van plan om de situatie met Verstappen te laten rusten. Ik had de hele dag doorgebracht met het interviewen van coureurs bij de tv-pen, maar had nog geen wereldschokkende verhalen gehoord." Dat zou snel veranderen.

Russell kwam met plan richting Abu Dhabi

"Een minuut voor zijn tijdslot kwam George [Russell] aangelopen. Hij riep me naar de rand van de pen en zei: ‘Zorg ervoor dat je me een vervolgvraag stelt’." Kravitz begreep eerst niet wat Russell bedoelde. "'Wat bedoel je?', vroeg ik. Hij antwoordde: 'Ik ga Max van repliek dienen. Ik ben het zat dat hij me in de pers zwartmaakt, en ik ga hem aanspreken op zijn pestgedrag. Ik weet dat je me maar één vraag mag stellen, maar laat dat maar zitten, ik sta open voor zoveel vragen als je wilt.'"

Russell was woest op 'pestende' Verstappen

Russell zou uiteindelijk inderdaad die dag in de media de aanval openen op Verstappen. "Ik vind het allemaal heel ironisch. Zaterdagavond zegt hij nog dat hij er alles aan gaat doen om me te rammen en, ik quote, 'me op mijn f*cking kop in de muur zou laten eindigen'. Als je dat de dag ervoor nog zegt en dan iemands persoonlijke integriteit in kwestie trekt, laat ik het er niet bij zitten. Ik accepteer dat niet. Mensen worden al jaren gepest door Max. Je kunt niet tornen aan zijn rijderskwaliteiten. Maar hij kan niet omgaan met tegenspoed als iets niet zijn kant op gaat."

