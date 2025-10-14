Slaan Max Verstappen en Christian Horner de handen bij Aston Martin opnieuw ineen om een "nieuw Red Bull Racing" te bouwen? Een goede vriend van de ontslagen teambaas ziet het als een serieuze mogelijkheid.

Max Verstappen staat tot eind 2028 onder contract bij Red Bull Racing, maar het is een publiek geheim dat de Nederlander het niet schroomt verder te kijken, als de Oostenrijkse formatie in 2026 haar zaken niet op orde heeft. De afgelopen 18 maanden is Red Bull niet in goede vorm geweest. De viervoudig wereldkampioen voerde afgelopen zomer gesprekken met teambaas Toto Wolff over een eventuele transfer naar Mercedes volgend jaar, maar besloot uiteindelijk in ieder geval nog één seizoen voor de energiedrankgigant te blijven rijden. Volgend jaar maken nieuwe motorische reglementen hun intrede in de sport. De verwachting is dat Verstappen even de kat uit de boom wil kijken wat betreft mogelijke veranderingen in de pikorde, voordat hij ingrijpende besluiten neemt.

Toekomst Max Verstappen

De 28-jarige coureur wordt naast Mercedes ook regelmatig aan Aston Martin gelinkt, dat met Adrian Newey, Honda-motoren en de diepe zakken van Lawrence Stroll, alle ingrediënten in huis lijkt te hebben om vanaf 2026 goed voor de dag te komen. Een andere bekende naam die regelmatig in verband wordt gebracht met de Britse formatie, is die van Christian Horner. Horner trad afgelopen maand officieel uit dienst bij Red Bull Racing, nadat de twee tot een overeenkomst kwamen wat betreft de ontslagvergoeding van de Brit. Naar verluidt heeft hij tientallen miljoenen meegekregen vanuit zijn voormalig werkgever.

Schumacher naar Ferrari-scenario

Riccardo Patrese, zesvoudig Grand Prix-winnaar en naar eigen zeggen een goede vriend van Horner, schetst een scenario waarin Verstappen en Horner bij Aston Martin de handen opnieuw ineen slaan: "De speculatie rondom Horner en Aston Martin doet me denken aan toen Michael Schumacher bij Benetton vertrok en naar Ferrari ging", klinkt het bij BettingLounge. "Hij nam alle grote namen mee van Benetton naar Ferrari om een winnend team te bouwen en wereldkampioen te worden." Onder andere Ross Brawn en Rory Byrne maakten destijds samen met Schumacher de overstap: "En daarna werd hij vijf keer wereldkampioen bij Ferrari."

Hernieuwde samenwerking?

Patrese vervolgt: "Ik zie hetzelfde gebeuren met Verstappen. Ze voeren absoluut gesprekken. Als dit is wat hij denkt, kan het zeker gebeuren. Horner zou daar absoluut naar Aston Martin kunnen gaan en daar een nieuw Red Bull kunnen bouwen." Een mogelijk struikelblok in de theorie van Patrese zou de relatie tussen Horner en Jos Verstappen kunnen zijn. Eén van de verhaallijnen in de saga rondom het ontslag van Horner, was dat hij het meer dan eens publiekelijk flink aan de stuk kreeg met de vader van de Red Bull Racing-coureur.

Jos Verstappen en Christian Horner

De gespannen relatie tussen Horner en Verstappen senior, hoeft volgens Patrese echter geen problemen op te leveren: "Als je van je vrouw scheidt, betekent dat niet dat je per se voortdurend met ergernissen te maken krijgt. Misschien worden Christian en Jos na twee of drie jaar wel weer vrienden. Als er een mogelijkheid zou zijn om een team te bouwen waar Max weer voor het wereldkampioenschap kan vechten, denk ik dat Jos zich wel een beetje koest houdt.

