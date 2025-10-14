Hamilton verliest in Texas mogelijk Formule 1-recordpositie aan Verstappen
Max Verstappen kan aankomend weekend in Austin het record voor de meeste overwinningen in de Formule 1 op Amerikaanse bodem verbreken. De Nederlander deelt deze eer momenteel met Lewis Hamilton.
Beide grootheden hebben zes overwinningen in de Verenigde Staten op hun naam staan. Hamilton behaalde al zijn overwinningen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, met vijf op het Circuit of the Americas en één op Indianapolis in 2007. Verstappen daarentegen heeft een gevarieerder palet: drie overwinningen op het Circuit of the Americas, twee in Miami en één in Las Vegas.
Verstappen mikt op zevende Amerikaanse zege
Als Verstappen er dit weekend in Austin in slaagt om te winnen, zal hij het record voor de meeste Grands Prix-overwinningen in de Verenigde Staten alleen in handen hebben. De laatste keer dat een van beiden in Amerika won, was in 2023 toen Verstappen in Las Vegas triomfeerde. Mocht hij dit weekend niet winnen, dan blijft er later in het seizoen in Las Vegas nog een kans over.
