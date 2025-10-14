close global

Michael Schumacher

Journalist deelt "positief teken" over situatie Michael Schumacher

Redactie
Michael Schumacher

Een Formule 1-journalist heeft een "positief teken" gedeeld over de toestand van Michael Schumacher, bijna twaalf jaar nadat de racelegende betrokken raakte bij een ernstig ski-ongeluk.

Het is alweer bijna twaalf jaar geleden dat Michael Schumacher vlak na zijn Formule 1-pensioen levensgevaarlijk gewond raakte tijdens een skivakantie in de Franse Alpen. De Duitse voormalig coureur kwam na een val met zijn hoofd op een steen terecht, waarna hij met spoed werd overgebracht naar het plaatselijke ziekenhuis. Later bleek dat de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 een schedeltrauma had opgelopen en vanaf dat moment werd hij noodgedwongen en kunstmatig in coma gehouden. Dat duurde een half jaar, waarna hij richting zijn huis in Zwitserland werd gebracht om verder te revalideren. Vanaf dat moment heerst er een soort van radiostilte rondom de Ferrari-legende en laat de familie Schumacher zelden iets los over de toestand van de racelegende.

Toestand Michael Schumacher

Eerder dit jaar zette Schumacher zijn handtekening op een helm voor Race Against Dementia. Alhoewel hij hierbij ondersteund werd door zijn vrouw Corinne, noemt Stefan L'Hermitte, journalist voor het Franse L'Equipe, het een "teken van leven." Bij het Duiste RTL klinkt het: "Hij heeft dit jaar een handtekening op een helm gezet. Hield zijn vrouw zijn hand vast? Dat weten we niet precies. Maar het is de eerste keer dat we een positief teken hebben gezien, bijna een teken van leven."

Positief teken situatie Michael Schumacher

Hij vervolgt: "Maar feit blijft dat we hem nog steeds niet hebben zien lopen, en naar verluidt is hij niet in staat om te praten. We hebben te maken met iemand die nog adem haalt, die misschien wat kleine interacties met zijn familie heeft, maar we kunnen niet met zekerheid zeggen dat het goed met hem gaat. Ik zou niet zeggen dat het goed met hem gaat, maar misschien gaat het wat beter met hem. Maar in principe weten we niets."

