Julia Piquet, zusje van Kelly Piquet - de vriendin van Max Verstappen - en dochter van Nelson Piquet Sr. heeft op Instagram een bericht gedeeld waarin ze terugblikt op de crash die ze met haar moeder vorige week heeft meegemaakt. De schoonfamilie van Verstappen is nog herstellende van de crash, zo blijkt uit de foto's.

Julia Piquet was met Sylvia Tamsma (moeder van Kelly Piquet) betrokken bij een autongeluk waarbij de hele auto waarin ze reden zo'n beetje kapot was. Zowel Julia als Sylvia kwamen er op het oog ongedeerd vanaf na een post van de schoonmoeder van Verstappen op Instagram, maar uit de nieuwe post van dochter Julia Piquet blijkt dat dit toch niet helemaal het geval is.

Foto's van en na crash Julia Piquet en Sylvia Tamsma

Naast de foto's van de crash, die eerder ook al door de moeder van Kelly Piquet waren gedeeld, heeft Julia nu ook beelden gedeeld van de verwondingen die zij en haar moeder over hebben gehouden aan de crash. Daarnaast zijn er ook röntgenfoto's toegevoegd, waarop duidelijk breuken te zien zijn. Tot slot heeft Julia Piquet ook een video aan de post toegevoegd waarop duidelijk wordt dat vooral de moeder van Kelly en Julia Piquet het moeilijk had om zelfstandig te lopen.

Julia Piquet laat van zich horen

Bij de post zit ook een statement van Julia Piquet zelf: "Ik heb dit gisteren in het vliegtuig terug uit Las Vegas geschreven. Ik kon niet slapen. Het was enigszins therapeutisch, maar ook erg emotioneel om een verhaal te vertellen dat ik al een week lang in mijn hoofd had zitten malen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor alle berichten en vriendelijke woorden. Mijn moeder reist vanavond terug naar Brazilië en Rosy keert ook binnenkort terug naar Mexico. We gaan allemaal weer verder met ons leven, wat ons ‘nieuwe normaal’ ook moge zijn, voor altijd verbonden door deze angstaanjagende dag die we samen hebben doorstaan."

