Yuki Tsunoda gaat eerder een wereldkampioenschap winnen dan Max Verstappen. Hij zal daar wel de kans voor moeten krijgen van een team, maar de Japanner bevindt zich momenteel op de juiste positie om het pad richting zijn eerste F1-titel in te slaan - en die eerste titel zal eerder komen dan een vijfde wereldkampioenschap voor Verstappen. Bij deze een oproep aan: Aston Martin.

Sinds de zomerstop van 2025 zijn er vier Grands Prix verreden. Verstappen heeft in die tijd 86 punten verdiend. De drie coureurs in het tweede Red Bull-zitje - Sergio Pérez, Liam Lawson en Tsunoda - hebben in totaal slechts 84 punten verdiend in de afgelopen 37 raceweekenden. Zijn 'Checo', Lawson en Tsunoda dan gewoon pannenkoeken? Nee, absoluut niet. De problemen met de recente Red Bull-bolides zijn tegenwoordig algeheel bekend en het is ook niet iets waar Verstappen stil over is gebleven. Hij zou boos zijn geweest om de constante coureurswisselingen, omdat hij herhaaldelijk aan had gegeven dat het aan de auto lag en niet aan degene achter het stuur. Dat Verstappen de allerbeste coureur in de Formule 1 is, betekent niet automatisch dat hij wereldkampioen wordt. Je hebt er het juiste materiaal voor nodig, iets wat hij dit seizoen niet heeft. Tsunoda zou binnenkort wel over het juiste materiaal kunnen beschikken, maar dan moet hij die kans ook krijgen. Die kans ligt bij Aston Martin. Neemt de Britse formatie eindelijk de juiste beslissing door de ongemotiveerde nepobaby Lance Stroll uit zijn stoeltje te schoppen en Tsunoda te omarmen, dan hebben we binnenkort de eerste Formule 1-kampioen uit Japan.

Het Newey-effect

De impact van Adrian Newey mag niet onderschat worden. Hij is nou eenmaal de succesvolste ontwerper in de Formule 1 ooit. Hij is medeverantwoordelijk geweest voor 12 constructeurskampioenschappen en 14 rijderskampioenschappen, om nog niet te spreken over de titels die zijn auto's in IMSA en IndyCar hebben behaald in Noord-Amerika. Deze legende, die altijd op de grid te zien was met zijn beruchte schetsboek, is old school. Waar hij nog met papier en potlood werkt, doen andere ontwerpers het tegenwoordig op een computer - en nog steeds komt hij met de beste oplossingen voor de meest ingewikkelde problemen.

Newey sloot zich in maart 2025 officieel aan bij Aston Martin, maar het is niet alsof hij tijdens zijn gardening leave niet mag krabbelen of niet met ideeën mag komen voor zichzelf. Hij heeft zich op zijn gemakje kunnen voorbereiden op de nieuwe technische reglementen van volgend jaar, die lastiger lijken dan ooit. Tevens zet hij zijn samenwerking met Honda voort, de huidige motorleverancier die de overstap gaan maken naar Aston Martin.

Steun van Honda

Zoals de periode van Honda bij McLaren heeft laten zien aan het begin van het hybridetijdperk, moet het klikken tussen de motorleverancier en de constructeur. McLaren wilde een zo smal mogelijke auto en had deze al ontworpen, voordat de dimensies op het bureau kwamen te liggen bij Honda, die vervolgens een power unit moesten ontwerpen die smal genoeg was. Het was een en al drama. Toen Honda in zee ging met Red Bull, zei de energiedrankfabrikant: 'Bouw een motor waarvan jullie denken dat het het meeste vermogen en de beste betrouwbaarheid zal opleveren, en wij bouwen de auto eromheen.' Het heeft Verstappen vier wereldtitels opgeleverd. Lag de Renault-krachtbron nog steeds achterin de Red Bull, dan zou de teller op nul staan bij de Nederlander.

Met Honda als aanwinst bij Aston Martin, zou Tsunoda perfect in het team passen. Hij krijgt al meer dan een derde van zijn leven steun van de Japanse autogigant. Nadat hij geslaagd was bij de Suzuka Circuit Racing School van Honda kwam hij in 2016 in het Honda Formula Dream Project terecht. Honda heeft hem nooit in de steek gelaten en zou dat bij het verlaten van Red Bull ook niet moeten doen.

Waar Aston Martin de handen ineen geslagen heeft met Honda, moet Red Bull het met een nieuwe partner doen: de Ford Motor Company. Er hangt een groot vraagteken boven hoe competitief Verstappen met deze krachtbron gaat zijn. Er lijkt bij Red Bull veel meer onzekerheid over de nieuwe power units te zijn dan bij Mercedes of Honda.

Modernere apparatuur en niks te verliezen

Aston Martin heeft momenteel het voordeel dat ze kunnen focussen op 2026, iets wat Red Bull zich minder kan veroorloven, omdat ze een vijfde wereldkampioenschap van Verstappen niet zomaar opgeven. En dat heeft teambaas Laurent Mekies ook toegegeven. Aankomend seizoen vinden ook de eerste grote technische reglementswijzigingen plaats na de enorme uitbreiding van de Aston Martin-campus, waarin tevens een gloednieuwe windtunnel is gebouwd. Red Bull zit nog steeds vast aan een windtunnel uit de Tweede Wereldoorlog, waarbij zelfs het weer buiten de data beïnvloedt. Er komt wel een nieuwe windtunnel, maar deze is op zijn vroegst in 2026 operationeel - eigenlijk een jaar te laat.

Aston Martin beschikt dus over een campus met modernere apparatuur en heeft niks te verliezen in het kampioenschap. Realistisch gezien wordt Aston Martin niet beter dan vijfde en niet slechter dan negende in het constructeurskampioenschap. Hoeveel kunnen ze dan aan prijzengeld mislopen? Zo'n 60 miljoen euro? Ach, dat is kleingeld voor een multimiljardair als Lawrence Stroll, de eigenaar van het Aston Martin F1-team.

Technische kennis van Tsunoda

Tsunoda liet in de Japanse Formule 4 en de FIA Formule 2 al zien dat er niks mis is met zijn rijkunsten. Toen hij eenmaal de Formule 1 had bereikt, kon hij direct meekomen met de nummer één-coureur van Toro Rosso (tegenwoordig Racing Bulls), Pierre Gasly. De Fransman verhuisde naar Alpine en Tsunoda was vervolgens keer op keer sneller dan wie zijn teamgenoot ook was.

Daarnaast heeft de 25-jarige uit Sagamihara een boel technische kennis. Zijn huidige feedback bij Red Bull is door monteurs beschreven als helder en constructief. Ondanks dat hij momenteel slechts zeventiende staat in de tussenstand, heeft hij een fundamentele rol gespeeld bij de doorontwikkeling van de RB21 - en met succes, want de Red Bull gedraagt zich steeds beter. Verstappen komt dichter bij de McLarens en Tsunoda heeft in Azerbeidzjan zijn beste resultaat van het seizoen behaald. Met zijn hulp weet Red Bull steeds beter om te gaan met de balansproblemen.

Combineer de tekenkunsten van Newey, de kracht van de Honda, de ontwikkeling van Aston Martin en het talent van Tsunoda. Wint Verstappen dan eerder een kampioenschap met de onzekerheid rondom Ford, het gemis van een legendarische ontwerper bij Red Bull, en weinig stabiliteit rondom het tweede stoeltje naast Verstappen? Nee, dat denk ik niet. Verstappen is de beste coureur in de Formule 1, maar hij heeft het beste team achter zich nodig. Dus, Aston Martin, zet Stroll op straat en laat Tsunoda die kans grijpen.

