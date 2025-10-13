close global

Laurent Mekies and Max Verstappen

Mekies geeft risico bij doorontwikkeling Red Bull RB21 toe: "Gaat ongetwijfeld ten koste van 2026"

Vincent Bruins
Max Verstappen moet nog een enorme achterstand goedmaken, wil hij dit seizoen zijn vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap pakken. Toch geeft het F1-team van Red Bull niet op. Het nadeel is echter wel dat er mogelijk te weinig focus ligt op de auto van 2026, zo geeft teambaas Laurent Mekies toe.

Verstappen lag na de Dutch Grand Prix maar liefst 104 punten achter op Oscar Piastri, maar in slechts drie raceweekenden heeft hij het gat kunnen dichten tot 63 punten. Red Bull bracht voor iedere Grand Prix weer wat nieuwe onderdelen mee voor de huidige auto, de RB21. Volgend jaar doen nieuwe technische reglementen hun intrede en dus wil je daar een goede basis voor creëren. Toch is de energiedrankfabrikant nog erg veel met dit seizoen bezig. Mekies laat weten dat het ten koste kan gaan van de 2026-bolide, maar tegelijkertijd wordt er ook over de lange termijn nagedacht. De nieuwe auto wordt namelijk ontwikkeld met dezelfde middelen als de vorige generaties F1-wagens en bij Red Bull zijn er verschillende vragen naar boven gekomen: klopt de manier wel waarop de auto's ontwikkeld worden?

Ontwikkeling moet tot op de bodem worden uitgezocht

"Vanuit het perspectief van Red Bull, en zonder naar de teams om ons heen te kijken, denk ik dat het erg belangrijk was en nog steeds is dat we begrijpen of er meer performance uit het project [van de RB21] te halen is", begon Mekies tegenover de aanwezige media in Singapore. "Het is belangrijk dat we het tot op de bodem uitzoeken, want we zullen het project voor volgend jaar verder uitwerken met dezelfde tools en dezelfde methode, ook al zijn de reglementen compleet anders. Het is heel belangrijk dat we met de auto van dit jaar bevestiging krijgen dat onze manier van kijken naar de data klopt, dat onze manier van ontwikkelen van de auto klopt, dat het het juiste niveau van prestaties oplevert. Dat geeft ons vertrouwen voor de winter met de auto van volgend jaar."

Ontwikkeling RB21 kan ten koste gaan van 2026-auto

Mekies geeft toe dat het risico bestaat dat de continue aandacht voor de RB21 nadelig uit kan pakken voor de bolide van 2026: "Natuurlijk gaat het ongetwijfeld ten koste van het '26-project. Maar we vinden dat dit de juiste afweging voor ons is, zonder te oordelen over wat de andere teams doen." McLaren liet tijdens het raceweekend op het Marina Bay-stratencircuit weten dat bij hun de ontwikkeling van de huidige wagen al een tijdje gestopt is. "We zijn volledig gefocust op 2026. Er waren een paar kleine onderdelen die we meenamen naar Monza, maar verder zijn de ogen al lange tijd op 2026 gericht", aldus teambaas Andrea Stella.

