Hoe het weer in Engeland de prestaties van Verstappen in alle F1-races bepaalt | GPFans Special

Per seizoen in de Formule 1 zijn er tegenwoordig maar liefst 24 Grands Prix. Tel de Sprint erbij op en je komt uit op 30 races. De prestaties van Max Verstappen in alle races worden indirect beïnvloed door hoe het weer in Engeland is. Dat komt door de windtunnel en de problemen die Red Bull Racing nu met de auto ondervindt. GPFans legt het uit.

Verstappen sleepte in 2021 zijn eerste wereldkampioenschap binnen in de welbekende titanenstrijd met Lewis Hamilton. Op indrukwekkende wijze lag de focus tegelijkertijd op de Red Bull van 2022, omdat nieuwe technische reglementen hun intrede zouden doen. De energiedrankfabrikant had het groundeffect meteen onder de knie en Verstappen sleepte zijn tweede titel binnen door Charles Leclerc te verslaan. Red Bull werd tevens wereldkampioen bij de constructeurs. Ze herhaalden het kunstje in 2023 op veel dominantere wijze. Verstappen werd vorig jaar voor de vierde maal op rij kampioen, maar halverwege 2024 hadden McLaren, Ferrari en Mercedes enorme sprongen gemaakt ten opzichte van Red Bull. Door balansproblemen kon de Limburger nauwelijks meer met de RB20 overweg. De complicaties sijpelen dit seizoen door en Verstappen is voor het eerst sinds begin 2022 de leiding in de puntenstand kwijtgeraakt. McLaren heeft nu duidelijk de overhand.

Instrumenten kloppen niet met data op het circuit

De Red Bull heeft een zeer nauw werkvenster, wat betekent dat ze relatief gezien weinig marge hebben waarin allerlei factoren, zoals de bandentemperatuur en de afstelling, samen moeten komen om de auto naar behoren te laten werken. Verstappen kan daar nog enigzins omheen rijden, maar Sergio Pérez en Liam Lawson konden dat niet en ook Yuki Tsunoda heeft nog niet bepaald de sterren van de hemel gereden. Waar Verstappen last van heeft is overstuur bij het insturen van de bocht en onderstuur middenin de bocht, waardoor hij niet aanvallend kan racen. Het probleem stamt uiteindelijk voort uit de windtunnel.

"We begrijpen de problemen, maar het probleem is dat de oplossingen, die we met onze instrumenten zien vergeleken met wat we zien op de baan, niet correleren", legde teambaas Christian Horner uit tegenover de aanwezige media in Saoedi-Arabië. "De instrumenten, voornamelijk de windtunnel, hebben ons een kant op gestuurd die niet overeenkomt met wat we zien op de baan. Je eindigt dan met een mengelmoes van wat de instrumenten je vertellen en wat de data op het circuit je vertelt."

Wat doet een windtunnel eigenlijk?

Teams bouwen een schaalmodel met een grootte van 60 procent ten opzichte van de echte auto om engineers ertoe in staat te stellen de aerodynamische karakteristieken te simuleren en te analyseren zonder de echte auto nodig te hebben. Een systeem van ventilatoren in een grote, lege ruimte moet voor een stabiele en sterke luchtstroom zorgen. Door deze wind in de tunnel kan precies onderzocht worden hoe het schaalmodel reageert op de aerodynamische krachten. Het schaalmodel kan ook op een soort hele snelle loopband worden gezet om een weg, of in het geval van de autosport een circuit, te simuleren. Engineers meten de krachten die invloed hebben op hoe de auto zich gedraagt, zoals downforce. Volgens de reglementen van de Formule 1 mag de windtunnel niet harder draaien dan een luchtstroom van 180 kilometer per uur. De bouw van een windtunnel kost zo'n 90 à 100 miljoen euro. Omdat het veel energie verbruikt om de windtunnel te laten draaien, moeten ze in de verre toekomst ooit volledig vervangen worden door computersimulaties via numerieke stromingsleer.

Welke windtunnel gebruikt Red Bull?

De windtunnel die Red Bull Racing momenteel in bezit heeft, is ouder dan de Formule 1 zelf. De National Aeronautical Establishment bouwde in 1947 vier windtunnels in Bedford om militaire en civiele vliegtuigen te testen en één van deze wordt dus nog steeds door Red Bull gebruikt. Het is dezelfde windtunnel waarmee de Concorde in de jaren 60 werd ontwikkeld. Arrows gebruikte deze om onder andere de oranje-zwarte bolides van Jos Verstappen te ontwikkelen, voordat het team failliet ging in 2002. Jaguar nam een huurcontract van 123 jaar aan en toen Red Bull het Jaguar F1-team overnam, zat deze windtunnel bij de deal inbegrepen.

De windtunnel bestaat uit een 246-meterlang luchtcircuit van 4 bij 2,7 meter en deze bestaat voornamelijk uit gewapend beton. De zesbladige ventilator heeft een diameter van 9,5 meter en wordt door een elektrische motor van 1125kW (1500pk) aangedreven. Het was ooit een van de beste windtunnels ter wereld voor relatief lage snelheden en het kwam uitgerust met zo'n eerdergenoemde loopband.

Welke windtunnels gebruiken de rivalen van Red Bull?

McLaren huurde jarenlang de windtunnel van Toyota in Keulen af, maar maakt sinds halverwege 2023 gebruik van een nieuwe windtunnel in hun eigen McLaren Technology Centre in Woking. Het meer aan het hoofdgebouw maakt naar verluidt deel uit van de koeling van het systeem. De windtunnel van Mercedes staat in de fabriek in Brackley en wordt constant geüpdatet. Deze deelden ze met Aston Martin, maar de formatie van Lawrence Stroll had eigen toegangsdeuren en eigen personeel. De nieuwe windtunnel van Aston Martin op de uitgebreide campus in Silverstone is sinds begin 2025 operationeel.

Williams had een windtunnel speciaal voor kleinere schaalmodellen, toen het team nog in Didcot zat, maar deze is stuk voor stuk verplaatst naar de fabriek in Grove. Daar is iets meer dan twintig jaar geleden een grotere windtunnel gebouwd. Ferrari beschikt over een eigen windtunnel in Maranello. Onder leiding van Mattia Binotto is deze ook van veel updates voorzien. Haas maakt hier tevens gebruik van, maar sinds het Amerikaanse team een samenwerking is aangegaan met Toyota Gazoo Racing, kunnen ze wellicht ook in Keulen terecht.

De windtunnel van Alpine in Enstone stamt uit 1998, maar zou eveneens updates hebben ontvangen. Kick Sauber presenteerde in december 2003 de modernste windtunnel van die tijd en deze staat nog steeds in Hinwil, Zwitserland met waarschijnlijk ook de nodige updates. Racing Bulls gebruikt logischerwijs dezelfde windtunnel als Red Bull.

Het weer bepaalt resultaten van windtunneldata

Het probleem van de windtunnel van Red Bull is dat het weer in Bedford, in het oosten van Engeland, invloed heeft op de data. "We wisten altijd al van de beperkingen van de tunnel", legde Horner vorig jaar uit tegenover The Race. "Maar ik denk dat die beperkingen zich pas echt laten zien nu we de aerodynamica van deze auto's tot het uiterste pushen, nu we naar de kleinste marges kijken. Het is een overblijfsel uit de Koude Oorlog. Het is goed genoeg geweest om een aantal fantastische auto's voor ons te produceren door de jaren heen. Echter, als het onder de 5°C was, konden we het niet gebruiken. Was het warmer dan 25°C, dan werd het vrij onstabiel." Dat is dus allesbehalve ideaal tijdens de winterstop of de zomerstop.

Technisch directeur Pierre Waché voegde, eveneens bij The Race, toe: "Het grootste probleem is de nauwkeurigheid en herhaalbaarheid. Wanneer je een nieuw concept ontwikkelt, dan kan deze tunnel erg goed werken. Maar als je vecht tegen een afvlakkende ontwikkelingscurve, dan is het lastig om ermee te werken, omdat we heel erg afhankelijk zijn van de temperatuur in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn grote schommelingen [in de data] tussen koud en heet. Dat is heel moeilijk voor ons."

Effect van nieuwe windtunnel pas in 2027 merkbaar

Omdat het weer in Bedford de ontwikkeling van de Red Bull beïnvloedt, heeft het ook een impact op hoe Verstappen met de auto kan presteren tijdens alle Formule 1-races. De oplossing van de problemen met deze windtunnel is natuurlijk door zelf een windtunnel te bouwen. "Met al het bouwwerk en alle machines achteraf weet je nooit precies wanneer het komt, maar we liggen momenteel voor op schema. We liggen drie maanden voor op de plannen", zo liet Waché tijdens de afgelopen winterstop weten bij Motorsport.com. "Er wordt geweldig verricht, maar je weet nooit of je ergens op vertragingen gaat stuiten. Het blijft een groot project." De nieuwe windtunnel moet in 2026 operationeel worden, maar dat is eigenlijk een jaar te laat. Volgend jaar doen nieuwe technische reglementen namelijk al hun intrede, dus idealiter had Red Bull dit seizoen nog de windtunnel kunnen gebruiken. Maar beter laat dan nooit.

