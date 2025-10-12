Verstappen met Ford in de 24h-Nürburgring volgend jaar? "Daar hangt het vanaf"
Max Verstappen hint op een mogelijke constructeurswissel voor zijn GT3-team, Verstappen.com Racing. Zijn deelname aan de 24h-Nürburgring van 2026 zal niet alleen afhangen van hoe het gaat in de Formule 1, maar ook van het merk waarmee hij kan racen.
Verstappen.com Racing debuteerde eerder dit jaar als eigen renstal. Het steunde Thierry Vermeulen al wel twee eerdere seizoenen in de GT World Challenge Europe Sprint Cup en de DTM, maar het is dit seizoen een eigen team in de Endurance Cup van de GT World Challenge. Waar er in de Sprint Cup en de DTM wordt gereden met een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing, gaat het in de Endurance Cup om een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo. Tevens won Verstappen in zijn GT3-debuut in de Nürburgring Langstrecken-Serie met een Emil Frey-Ferrari, die hij deelde met zijn andere protegé Chris Lulham. Of Verstappen.com Racing doorgaat met een eigen Aston Martin en de Emil Frey-Ferrari in 2026, is nog maar de vraag. En gaat de Limburger meedoen aan de 24h-Nürburgring?
Deelname 24h-Nürburgring
"Het hangt van een heleboel dingen af, eerlijk gezegd", antwoordde Verstappen tegenover de aanwezige media in Singapore. "Het hangt ten eerste af van de Formule 1. Ik verwacht dat het heel ingewikkeld zal zijn met de nieuwe regels en de vraagtekens eromheen. Het zal waarschijnlijk wat hectischer zijn dan aan het eind van een set reglementen. Daarnaast hangt het af van ons GT3-programma, met welke auto we volgend jaar gaan racen en dergelijke. Er moet nog een boel samenkomen, voordat je van tevoren kan plannen - niet alleen met mijn coureurs in het team, maar ook voor mezelf en hoeveel races ik volgend jaar kan doen. Maar als er een mogelijkheid is en ik voel me er goed over, en wat er dan ook in F1 gebeurt, dan kan het."
Van Aston Martin en Ferrari naar Ford?
Het is nog niet zeker of de samenwerking met Ferrari-team Emil Frey Racing in 2026 verdergaat en of Verstappen.com Racing opnieuw zal samenwerken met 2 Seas Motorsport aan de Aston Martin. De viervoudig wereldkampioen hint erop dat zijn team van constructeur zou kunnen wisselen. "Het hangt er dus vanaf wat er gebeurt in F1 en met welke constructeur we gaan racen als GT3-team", aldus Verstappen. Geruchten doen de ronde dat Verstappen.com Racing een Ford Mustang GT3 zal aanschaffen, aangezien ook Red Bull Racing in de Formule 1 een samenwerking is aangegaan met Ford.
