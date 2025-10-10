Jos kijkt met bewondering naar Max Verstappen: 'Krijgt steeds meer waardering zo'
Terwijl Jos Verstappen alweer bijna twee weken geleden kampioen werd in het Belgisch rallykampioenschap, won zoon Max Verstappen bij zijn debuut in GT3 meteen zijn eerste race in de NLS.
In gesprek met Formule 1 Magazine stelt Jos Verstappen dat hij de race op zaterdag van Max Verstappen in de gaten hield terwijl hij zelf bezig was om kampioen te worden in het Belgische rallykampioenschap. "Toen Max na zijn stint op de Nürburgring naar binnen reed, zetten Renaud en ik net de telefoon aan en zagen we dat hij een minuut voorsprong had op de nummer twee."
Jos Verstappen over zoon Max
Jos Verstappen vervolgt door te stellen dat Max Verstappen nu met nog meer bewondering te maken gaat krijgen dan eerst al het geval was: "Wat Max laat zien, in welke auto dan ook, is altijd iets speciaals. Ik denk dat mensen dat nu nog meer beseffen dan als hij alleen Formule 1 had gereden. Ze gaan het voor mijn gevoel ook meer waarderen wat hij voor de autosport doet."
Jos Verstappen lovend over gedrag Max
Jos Verstappen kijkt ook met bewondering naar zijn zoon, die zonder de regels af te snijden of een voorkeursbehandeling te krijgen, zijn examen haalde voor zowel de GT4 als GT3 en zo hetzelfde pad bewandelde als alle andere coureurs. "Door de manier waarop hij rijdt, maar ook zijn licentie, zonder voorkeursbehandeling." Dit leverde Max Verstappen zowel binnen als buiten F1 veel bewondering op.
