Het team van McLaren heeft officieel de winst van de constructeurstitel gevierd op het hoofdkantoor in Woking. Het team vertrok afgelopen zondag met gemengde gevoelens na het onderonsje tussen Lando Norris en Oscar Piastri in Singapore, maar tijdens de festiviteiten waren er toch vooral lachende gezichten te zien.

McLaren had in Bakoe al met de titel naar huis kunnen gaan, maar die eerste poging mislukte. In Singapore werd het klusje echter wél geklaard, en inmiddels mag McLaren zich tienvoudig constructeurskampioen noemen. Daarmee moet het papaja-oranje team alleen Ferrari voor zich dulden; de Scuderia heeft zestien teamkampioenschappen op haar naam staan.

Festiviteiten McLaren

Hoewel het team achter de schermen wellicht nog de plooien moest gladstrijken tussen Piastri en het kamp zelf, was daar op het podium in Woking niets van te merken. Piastri toonde zich vooral trots op de behaalde titel: “Wat we de afgelopen seizoenen hebben bereikt, is indrukwekkend. We hebben een lange weg afgelegd en kunnen zeggen dat we een van de meest dominante seizoenen in de geschiedenis van de Formule 1 hebben neergezet, dat is bijzonder,” citeert Autoracer de kampioenschapsleider. Toch is er nog één andere titel die in 2025 moet worden verdeeld, en Piastri gaat er vol voor: “Ik kan niet wachten om te zien wat we in de laatste zes Grands Prix van het seizoen nog kunnen bereiken.”

