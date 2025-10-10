Volgens David Coulthard heeft Max Verstappen zich in 2025 al neergelegd bij het verliezen van de wereldtitel. De Schot stelt dat de Nederlander daardoor een stuk ontspannen de weekenden ingaat en legt in gesprek met Channel 4 uit dat George Russell er wellicht voor kan zorgen dat Verstappen alsnog aan het einde van het jaar met kampioenschapsgoud naar huis gaat.

De dominantie van McLaren lijkt inmiddels al een paar races te zijn verdwenen. In Monza en Bakoe deelde Verstappen de lakens uit, en in Singapore was de snelheid wederom aanwezig in de RB21. McLaren heeft echter nog steeds een wapen in handen met de MCL39. Zo was de racepace van Lando Norris op zondag beter dan die van Verstappen, maar toch kwam de Engelsman er uiteindelijk niet voorbij.

Verstappen heeft zich neergelegd bij huidige situatie

Coulthard prijst de houding van Verstappen anno 2025: “Hij is op een gelukkige plek wat betreft de ontwikkeling van de auto. Aan het begin van het jaar was hij gefrustreerd, omdat het leek alsof ze geen vooruitgang boekten. En dat is precies wat een coureur wil: het gevoel onderdeel te zijn van een beweging. En hij komt steeds dichter bij de titelstrijd,” legt de dertienvoudig Grand Prix-winnaar uit. "Ik denk dat hij zichzelf in een bepaalde mentale staat heeft gebracht. Mentaal heeft hij zich waarschijnlijk gezegd: ‘Ik zal het kampioenschap deze keer waarschijnlijk niet winnen, en dat is oké."

Russell kan sleutelrol spelen

Toch ziet Coulthard dat Russell weleens een sleutelrol voor Verstappen kan gaan spelen. De Nederlander kan niet al te veel leunen op teamgenoot Yuki Tsunoda voor rugdekking, maar andere teams kunnen wellicht in dat gat springen. “Als George Russell blijft scoren ten koste van Piastri en Norris, kan Max in de finale in Abu Dhabi nog een rol van betekenis spelen,” aldus Coulthard.

