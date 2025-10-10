Viervoudig IndyCar-kampioen Alex Palou onthult in de rechtszaal dat McLaren-CEO Zak Brown geen voorstander was van de komst van Oscar Piastri bij het papaja-oranje team. De keuze om de huidige klassementsleider bij het team te halen, kwam vooral van voormalig teammanager Andrea Seidl.

De informatie wordt allemaal gedeeld in een rechtszaak die momenteel speelt tussen Brown en Palou. In 2022 tekende Palou een contract bij McLaren om vanaf 2024 voor het team uit te komen in de IndyCar, met het vooruitzicht om op termijn de overstap naar de Formule 1 te maken. Palou reed destijds voor Chip Ganassi Racing en probeerde zich los te maken van dat contract. Het team lichtte echter de optie om hem voor 2023 te behouden. Achter de schermen werden de plooien gladgestreken, maar feit is dat Palou destijds onder contract bleef bij Chip Ganassi Racing, terwijl hij tegelijkertijd ook reservecoureur voor McLaren in de Formule 1 was. Palou ontving het tekengeld van 400.000 dollar, maar besloot de afspraken uiteindelijk niet na te komen.

'Aanstelling Piastri was niet de keuze van Brown'

Palou ging ervan uit dat hij de teamgenoot van Lando Norris zou worden, maar toen werd bekend dat Piastri die rol zou krijgen. De Spanjaard legt in de rechtszaal uit dat die keuze niet van de CEO kwam. "Ik ging dineren met Zak bij Beaverbrook, vlak bij het McLaren Technology Centre (MTC). Zak vertelde me dat het niet zijn beslissing was om Oscar aan te nemen. Hij zei dat het een beslissing van teambaas Andreas Seidl was", zo citeert Motorsportmagazine.

Het zou een direct 'duel' worden tussen Piastri en Palou: "Zak vertelde me dat Piastri’s prestaties zouden worden vergeleken met de mijne voor 2024. Zak zei dat, vanuit zijn oogpunt, mijn kans om de F1-zitplaats te krijgen niet beïnvloed werd door Oscar. Maar ik wist dat alles veranderd was. Vanaf dat moment begon ik meer geneigd te zijn om in de toekomst bij CGR te blijven." Brown legt overigens uit dat er geen beloften zijn gedaan. "Ik heb hem verteld wat de mogelijkheden in F1 zouden zijn. Ik heb nooit gezegd dat hij in overweging zou worden genomen", aldus de CEO van McLaren.

