Guenther Steiner denkt dat Mercedes-teambaas Toto Wolff de mogelijkheid open wil houden om Max Verstappen in 2027 van de markt te plukken, en George Russell daarom maar een eenjarige deal wil geven. Maar volgens de Italiaan is het niet Mercedes, maar Russell die zich in de positie bevindt om te onderhandelen.

George Russell kende een sterk weekend in Singapore. De Mercedes-coureur legde op zaterdag beslag op pole position en wist deze op zondag om te zetten in de overwinning. Russell kwam goed weg bij de start en wist vervolgens in hoog tempo een gat van een paar seconden naar nummer twee Max Verstappen te trekken. De overwinning kwam uiteindelijk niet meer in gevaar voor de Brit, waarmee zijn puntentotaal is gestegen naar 237. Goed voor de vierde plaats in het wereldkampioenschap, waar teammaat Kimi Antonelli met de zevende plaats en 88 punten een stuk minder presteert in zijn eerste seizoen in de sport.

Mercedes nog geen coureurs op papier voor 2026

Toch heeft Russell nog altijd geen contract voor 2027. Waar hij eerst door teambaas Toto Wolff in de wachtkamer werd gezet omdat er werd geprobeerd Max Verstappen aan te trekken, is het naar verluidt nu de Brit zelf die weigert een handtekening wil zetten. Mercedes zou Russell namelijk een eenjarige deal aan hebben geboden, maar hier zou hij niet mee akkoord zijn gegaan. Russell zet in op een deal voor de lange termijn. Volgens voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner begeeft Russell zich in een goede positie om te onderhandelen.

Russell in een goede positie

"Russell krijgt sowieso een contract", vertelt Steiner in de podcast Red Flag. "Als het niet bij Mercedes is, dan wel bij een ander team. George weet wat hij te bieden heeft, en waarschijnlijk is hij het niet eens met de voorwaarden van Mercedes. Hij wil wat het beste is voor hem, en dat is meer dan een eenjarig contract. Ik denk dat Toto hem een jaar wil geven, want als Max volgend jaar bij Red Bull weg wil, heeft hij plek voor Max en liefdeskind Kimi Antonelli. En dan zegt George uiteraard, dat werkt niet voor mij. En wie presteert er op dit moment bij Mercedes? George. Hij bevindt zich in een goede positie om te onderhandelen. Wie moeten ze er anders neerzetten? Er is niemand anders beschikbaar."

