Nadat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner de afgelopen weken met diverse teams in verband is gebracht, meldt F1-Insider dat Ferrari-president John Elkann serieus overweegt om de Engelsman aan te stellen als vervanger van Frédéric Vasseur.

Horner werd na de Grand Prix van Groot-Brittannië uit zijn functie gezet bij Red Bull Racing. Daarna volgde een afwikkeling tussen de advocaten van het Oostenrijkse team en de voormalig teambaas. Daarbij zou Horner naar verluidt akkoord zijn gegaan met een lagere afkoopsom, om zo snel weer aan de slag te kunnen in de Formule 1. Ook werd deze week de zaak tussen Horner en de voormalige Red Bull-medewerkster die hem beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag geschikt. Volgens het medium mogelijk een bewuste strategie om met een schone lei elders te kunnen beginnen.

Artikel gaat verder onder video

'Emotionele Ferrari-voorzitter klaar met Vasseur'

Volgens bronnen van het medium lijkt Ferrari op pole position te staan om Horner in dienst te nemen en dan gaat het om de positie van Vasseur. "Ondanks de contractverlenging wil Ferrari blijkbaar van Vasseur af, en John Elkann zou er echt op gebrand zijn om Christian Horner binnen te halen", zo schrijft het. Horner behaalde in zijn tijd bij Red Bull Racing veertien wereldtitels. "Elkann staat bekend als een emotioneel man, die niet kijkt naar wat hij gisteren dacht, maar naar wat hij vandaag wil. Ze hebben Vasseurs contract verlengd, maar toch lijkt zijn positie alweer te wankelen. En daar komt Horner in beeld", zo valt te lezen.

Onrust bij Ferrari door uitblijven progressie

Achter de schermen bij Ferrari zou het namelijk rommelen. Lewis Hamilton is voorlopig nog niet volledig één met de auto en echte progressie lijkt vooralsnog uit te blijven. Daarnaast zou Charles Leclerc, na jaren van stilstand, mogelijk ook op zoek zijn naar een nieuw team. Wel benadrukt het medium dat, mocht Horner aansluiten bij de Scuderia, de deur voor een eventuele komst van Max Verstappen waarschijnlijk dichtvalt. Die lijkt namelijk zijn vertrouwen in Red Bull juist te hebben hervonden nu Horner is vertrokken.

Gerelateerd