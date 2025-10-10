'Ferrari ziet progressie onder Vasseur uitblijven en zet zinnen op Horner als vervanger'
'Ferrari ziet progressie onder Vasseur uitblijven en zet zinnen op Horner als vervanger'
Nadat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner de afgelopen weken met diverse teams in verband is gebracht, meldt F1-Insider dat Ferrari-president John Elkann serieus overweegt om de Engelsman aan te stellen als vervanger van Frédéric Vasseur.
Horner werd na de Grand Prix van Groot-Brittannië uit zijn functie gezet bij Red Bull Racing. Daarna volgde een afwikkeling tussen de advocaten van het Oostenrijkse team en de voormalig teambaas. Daarbij zou Horner naar verluidt akkoord zijn gegaan met een lagere afkoopsom, om zo snel weer aan de slag te kunnen in de Formule 1. Ook werd deze week de zaak tussen Horner en de voormalige Red Bull-medewerkster die hem beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag geschikt. Volgens het medium mogelijk een bewuste strategie om met een schone lei elders te kunnen beginnen.
'Emotionele Ferrari-voorzitter klaar met Vasseur'
Volgens bronnen van het medium lijkt Ferrari op pole position te staan om Horner in dienst te nemen en dan gaat het om de positie van Vasseur. "Ondanks de contractverlenging wil Ferrari blijkbaar van Vasseur af, en John Elkann zou er echt op gebrand zijn om Christian Horner binnen te halen", zo schrijft het. Horner behaalde in zijn tijd bij Red Bull Racing veertien wereldtitels. "Elkann staat bekend als een emotioneel man, die niet kijkt naar wat hij gisteren dacht, maar naar wat hij vandaag wil. Ze hebben Vasseurs contract verlengd, maar toch lijkt zijn positie alweer te wankelen. En daar komt Horner in beeld", zo valt te lezen.
Onrust bij Ferrari door uitblijven progressie
Achter de schermen bij Ferrari zou het namelijk rommelen. Lewis Hamilton is voorlopig nog niet volledig één met de auto en echte progressie lijkt vooralsnog uit te blijven. Daarnaast zou Charles Leclerc, na jaren van stilstand, mogelijk ook op zoek zijn naar een nieuw team. Wel benadrukt het medium dat, mocht Horner aansluiten bij de Scuderia, de deur voor een eventuele komst van Max Verstappen waarschijnlijk dichtvalt. Die lijkt namelijk zijn vertrouwen in Red Bull juist te hebben hervonden nu Horner is vertrokken.
Gerelateerd
Net binnen
Button ziet 2026 als doorslaggevend voor Hamilton: 'Ferrari, vertrekken of pensioen'
- 28 minuten geleden
Coulthard stelt dat Russell Verstappen kan helpen aan vijfde wereldtitel
- 53 minuten geleden
- 1
Palmer over incident Verstappen en Norris: "Red Bull koos bewust voor deze strategie"
- 1 uur geleden
- 2
Palou stelt dat Brown transfer heeft geblokkeerd: 'Marko was niet meer geïnteresseerd'
- 1 uur geleden
- 1
Colapinto ging gebukt onder Red Bull-geruchten: "Enorme druk op zijn schouders"
- 2 uur geleden
VIDEO | Formule 1 reageert op kritiek na uitzending | GPFans News
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober