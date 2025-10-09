Hoewel het natuurlijk nog voor iedereen koffiedikkijken is, verwacht Max Verstappen dat Mercedes komend seizoen de boventoon zal voeren binnen de Formule 1. Red Bull zal volgend jaar debuteren met haar eigen power unit, en in een gesprek met Sky Deutschland deelt de viervoudig kampioen zijn verwachtingen daarover.

Red Bull is vanaf 2021 begonnen met haar eigen motorafdeling, genaamd Red Bull Powertrains. Het was het antwoord op Honda, dat besloot uit de Formule 1 te stappen en later onverwacht terugkeerde. Het Japanse merk kon echter geen ingang meer bij Red Bull vinden en sluit daarom vanaf 2026 aan bij Aston Martin. Mercedes wordt echter door velen genoemd als een factor om rekening mee te houden vanaf komend seizoen. Tijdens de introductie van de hybride-power unit in 2014 liet het Duitse team namelijk al zien de nodige kennis te hebben over het bouwen van power units.

Mercedes in 2026

Verstappen verwacht dan ook dat Mercedes komend jaar de lakens uit zal delen, al voorziet hij niet direct dominantie. "Het is moeilijk te zeggen. Ik geloof wel dat Mercedes vooraan zal rijden. Ze zijn er altijd en altijd sterk. Het is een topbedrijf. Dus ik geloof dat ze vooraan zullen staan, vooral wat de motor betreft," legt hij uit.

Red Bull Powertrains

Dat Mercedes de favorietenrol krijgt toebedeeld, ligt volgens Verstappen niet aan het falen van Red Bull Powertrains. "Volgend jaar wordt natuurlijk niet makkelijk met onze eigen motor. Dat is een nieuw risico voor Red Bull, maar ze hebben dat risico ook genomen door de stap naar de Formule 1 te maken, en dat hebben ze niet slecht gedaan." Daarnaast zal het niet aan de motivatie liggen: "We geven er absoluut alles voor. Ik hoop dat we dichtbij zitten, maar natuurlijk weet ik dat niet zeker."

