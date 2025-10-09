Verstappen wil poging wagen om Frans te leren: 'Dat is wel handig in Monaco'
Max Verstappen heeft duidelijk gemaakt welke taal hij nog onder de knie wil krijgen in de komende jaren. De viervoudig wereldkampioen is ook buiten F1 op zoek naar uitdagingen en lijkt deze uitdaging gevonden te hebben.
Verstappen heeft inmiddels vier wereldkampioenschappen op zijn naam staan en lijkt zijn vijfde titel nog niet helemaal opgegeven te hebben, omdat dat het gat van 63 punten naar Oscar Piastri met nog zes races en drie sprintraces te gaan wel groot is en alles goed moet vallen in oktober, november en december wil de Nederlander de titel nog pakken. Toch heeft Verstappen buiten F1 om genoeg te doen. Zo heeft hij zijn eigen team, Verstappen.com Racing, is hij veel aan het simracen en reed hij in september races in GT4 en GT3.
Verstappen wil nog frans leren
Toch wil Verstappen nog meer doen. Tegenover Sky Sports Deutsland wordt Verstappen gevraagd wat hij nog graag zou willen leren in het leven. "Frans spreken. Dat gaat nog niet zo goed. In Monaco is dat wel nuttig." De Nederland kan, naast Nederlands, ook zonder problemen Engels en Duits praten. Zo deed hij dit interview, maar ook zijn interviews tijdens het GT3-weekend volledig in het Duits. Vanwege vriendin Kelly Piquet zal hij ook inmiddels wel een beetje Portugees kunnen.
