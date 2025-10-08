McLaren was jaren geleden nog een subtopper in de Formule 1 achter Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing. De laatste jaar is het team gegroeid naar de dominante factor, met dit jaar het tweede kampioenschap bij de constructeurs op rij. Het is de climax van een enorme groeispurt in de laatste paar seizoenen.

Veel huidige F1-fans zullen wellicht niet eens doorhebben dat McLaren tussen 1984 en 1992 het dominante team was dat eigenlijk altijd het kampioenschap bij de constructeurs won en de beste coureurs, denk aan Ayrton Senna, Alain Prost, Niki Lauda en Gerhard Berger, in hun team hadden. Van 1998 tot en met 2001 was er nog een succesvolle periode, maar daarna namen Mercedes, Ferrari en Red Bull de touwtjes in handen en kwam McLaren er eigenlijk amper tot niet meer tussen.

Jaren van subtop

Vaak eindigde het team de afgelopen jaren tussen plek drie en plek vijf of zes in het kampioenschap. Een goed team met acceptabele resultaten, maar geen serieuze uitdager voor Mercedes, Ferrari en Red Bull. Het herstel werd in het midden van het seizoen 2023 voor het eerst ingezet. De Grand Prix van Groot-Brittannië bleek dat seizoen het begin van de ommekeer te zijn. Eerder dat seizoen was McLaren eigenlijk het minste team van de grid en leek de weg naar dominantie lang te zijn. Op Silverstone werd Norris echter tweede, terwijl Oscar Piastri vierde werd. Norris was het weekend daarvoor ok al vierde geworden, en zou vervolgens in Hongarije wederom tweede worden. De upgrades bleken te werken.

Vervolgens zou zeker het einde van het seizoen sterk zijn, met veel podiumplaatsen voor allebei de coureurs. In 2024 was iedereen vervolgens benieuwd of de volgende stap gezet kon worden.

McLaren zet volgende stap in 2024

Aan het begin van 2024 had iedereen verwacht dat Red Bull en Verstappen, die in 2022 en 2023 dominant waren, wederom de favoriet waren. Dit beeld werd versterkt door de start van het seizoen, waarin Red Bull en Verstappen ijzersterk begonnen en McLaren weer terug bij af leek te zijn door een matige start met maar een enkele podiumplek na vier races. De race in China en Miami bleek, vooral voor Norris, het omslagmoment te zijn. De Brit werd tweede in China en won in Miami.

Dit was het moment dat de upgrades van McLaren wederom de doorslag gaven, terwijl de upgrades van Red Bull er juist voor zorgde dat de auto minder werd. Norris was tot en met Singapore de beste coureur op de grid en liep steeds verder in op kampioenschapsleider Verstappen, terwijl McLaren het kampioenschap bij de constructeurs eigenlijk niet meer kon ontlopen omdat ook Piastri zijn ritme had gevonden. Door een goede eindsprint van Verstappen en een matig einde van het seizoen van Norris werd Verstappen alsnog kampioen bij de coureurs, maar McLaren werd wel voor het eerst sinds 1998 weer kampioen bij de constructeurs.

2025 alles of niks voor McLaren

Het seizoen 2025 werd door McLaren afgetrapt als favoriet. Norris was zelfs de grote favoriet om kampioen te worden. Norris en Piastri begonnen het seizoen ook sterk en McLaren bleek met afstand de snelste auto van de grid te hebben. Verstappen won in Japan en Imola, maar kon verder niet meer dan in de buurt blijven tijdens alle andere races. Zeker tijdens de races in Europa stond er geen maat op McLaren. Het kampioenschap bij de constructeurs was al snel beslist en werd in Singapore dus al binnengehaald.

McLaren was hier vorig jaar blij mee en dit jaar vast ook, maar het grote doel is het kampioenschap bij de coureurs. Piastri en Norris staat momenteel op P1 en P2 en gaan strijden om de titel, maar in de schaduw van deze twee coureurs zit nog steeds Verstappen met 63 punten achterstand en nog zes races en twee sprintraces te gaan. Het moet gek lopen wil McLaren het kampioenschap bij de coureurs mislopen, maar er zijn gekkere dingen gebeurd.

McLaren raakt momentum kwijt

McLaren is sinds het weekend in Nederland namelijk het momentum een beetje kwijtgeraakt. Zowel Norris als Piastri hebben een uitvalbeurt op hun naam staan sinds die race, terwijl Verstappen en Red Bull Racing hun ritme dankzij upgrades hebben gevonden en zelfs in Singapore voor de coureurs van McLaren eindigde.

Er staan nog races in Austin, Mexico, Brazilië, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi op het programma met ook nog drie sprintraces, maar op dit moment zou een tweede plaats van Piastri in alle races (als Verstappen alle races zou winnen) nog steeds genoeg zijn voor de titel. Oftewel: een uitvalbeurt zou er pas echt voor zorgen dat de stress bij Piastri, Norris en McLaren toe zal nemen. Toch kan het onderling, zoals we in Singapore al zagen, ook gaan exploderen nu McLaren het kampioenschap bij de constructeurs heeft gewonnen en Norris met maar 22 punten achterstand op Piastri richting de laatste zes races en drie sprintraces gaat. De vraag is of McLaren dit in de problemen gaat brengen en Verstappen hiervan gaat profiteren, of McLaren het allemaal kan managen.

