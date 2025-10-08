Hoewel het huidige Formule 1-seizoen nog volop aan de gang is en het duo van McLaren zich opmaakt voor misschien wel een hevigere titelstrijd, zou kampioenschapsleider Oscar Piastri een vertrek overwegen, zo meldt het Zwitserse Blick.

Afgelopen weekend in Singapore verschenen er echter enkele haarscheurtjes in de eerder zo gemoedelijke relatie tussen Piastri en het team van McLaren. De Australiër vertrok op het Marina Bay Street Circuit vanaf P3, maar kwam in bocht drie zijn teamgenoot Lando Norris tegen. Laatstgenoemde startte vanaf P5 en wilde snel plaatsen goedmaken. Norris dook iets te enthousiast bocht drie in, raakte de achterkant van de RB21 van Max Verstappen en tikte Piastri daarbij zijwaarts aan. Piastri was daar niet van gecharmeerd, maar McLaren liet al snel weten dat het team er geen probleem in zag.

Piastri in het Ferrari-rood?

Het medium stelt dat Piastri zijn oog heeft laten vallen op een transfer naar Ferrari, waarbij het zou gaan om een start in 2027. De Australiër rijdt momenteel zijn derde jaar in de Formule 1 en leidt het klassement. Daarnaast heeft hij een contract dat hem tot en met 2028 aan McLaren bindt. Toch zou de protégé van manager Mark Webber om zich heen kijken en dus een vertrek bij McLaren overwegen.

Hamilton & Leclerc

Momenteel verdedigen Charles Leclerc en Lewis Hamilton de kleuren van de Scuderia, maar hun toekomst lijkt onzeker. Leclerc was de afgelopen weken bovendien kritisch op de prestaties van Ferrari. Daarnaast zou het management van de Monegask, naar verluidt, al met drie verschillende teams hebben gesproken. Hamilton rijdt momenteel zijn eerste jaar voor Ferrari en heeft een contract tot en met eind 2026. Volgens Italiaanse media kan de zevenvoudig wereldkampioen zelf bepalen of hij er aan het einde van dat jaar nog een seizoen aan vastplakt.

