De GPFans Recap is voor de fans die vaak op GPFans te vinden zijn of F1 volgen de ideale plek om snel op de hoogte te zijn van wat er op een dag allemaal is gebeurd omtrent Max Verstappen, F1 en nog veel meer.

Vandaag ging Olav Mol in op de slotfase van de Grand Prix van Singapore en de rol die Lewis Hamilton en de FIA daarin hebben gespeeld, kondigde Toto Wolff aan dat de line-up van Mercedes voor 2026 inmiddels bekend is, werd duidelijk wat voor problemen Max Verstappen had tijdens de race in Singapore, berekende een supercomputer of Verstappen nog wereldkampioen gaat worden in 2025 en kwam er een gerucht naar buiten omtrent wat Red Bull gevonden heeft om McLaren uit te dagen. Dit is de GPFans Recap van 7 oktober.

Wolff kondigt live op televisie grote verrassing aan omtrent Mercedes-line up voor 2026

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een verrassende toezegging gedaan over de line-up voor 2026, toen hij live op televisie werd gevraagd naar de stand van zaken wat betreft de coureurs voor volgend jaar. Lezen wat Wolff te melden had over de line-up van Mercedes voor het seizoen 2026? Klik hier!

B Balance 6 en Torque 9? Dit is waarom Verstappen om hulp riep tijdens GP Singapore

Max Verstappen maakte een lastige F1 Grand Prix van Singapore mee, ondanks dat hij wel netjes als tweede finishte. Hij moest constant Lando Norris achter zich proberen te houden, terwijl hij worstelde met zijn Red Bull RB21. Wat was er precies aan de hand en waarom schreeuwde hij een noodkreet uit richting race-engineer Gianpiero Lambiase? Meer lezen over de kreten van Verstappen en wat het probleem daadwerkelijk was? Klik hier!

Supercomputer berekent eindstand wereldkampioen Formule 1: Verstappen redt het niet

De strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1 is met nog zes raceweekenden te gaan verre van beslist. Oscar Piastri en Lando Norris doen qua aantal punten nauwelijks aan elkaar onder, terwijl Max Verstappen als outsider steeds dichterbij komt. De Supercomputer van Fruity King beweerd echter al te weten hoe het seizoen gaat eindigen. Meer lezen over wat de computer heeft berekend en wat de uitslag was? Klik hier!

Mol ziet Hamilton voorgetrokken worden door FIA: 'Het is echt belachelijk'

Lewis Hamilton kreeg in de slotfase van de F1 Grand Prix van Singapore geen straf voor het feit dat zijn remmen het compleet begaven en het gevaarlijke rijgedrag dat daarop volgde. De Brit kreeg alleen vijf seconden voor het overschrijden van track limits, volgens Olav Mol lachwekkend. Meer lezen over wat Mol te zeggen heeft over de hele situatie omtrent de slotfase van de race in Singapore met Hamilton? Klik hier!

Red Bull en Verstappen competitiever dan McLaren: 'Dit is waar ze iets gevonden hebben'

Max Verstappen heeft sinds de zomerstop voorbij is bijna evenveel punten gescoord als het gehele team van McLaren. Hij poogt het gat te dichten richting Oscar Piastri en Lando Norris in het kampioenschap om zo een vijfde titel te pakken. Giedo van der Garde gaat in op de plotselinge heropleving bij het F1-team van Red Bull. Meer lezen over wat er allemaal bij Red Bull Racing is gevonden waardoor ze nu ineens McLaren op elk circuit kunnen uitdagen? Klik hier!

