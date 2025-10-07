Supercomputer berekent eindstand wereldkampioen Formule 1: Verstappen redt het niet
De strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1 is met nog zes raceweekenden te gaan verre van beslist. Oscar Piastri en Lando Norris doen qua aantal punten nauwelijks aan elkaar onder, terwijl Max Verstappen als outsider steeds dichterbij komt. De Supercomputer van Fruity King beweerd echter al te weten hoe het seizoen gaat eindigen.
Max Verstappen kwam afgelopen zondag in Singapore als tweede over de streep, nadat hij Lando Norris lange tijd met het mes tussen de tanden achter zich wist te houden. George Russell won de race, terwijl klassementsleider Oscar Piastri als vierde binnenkwam. Een interessante uitslag voor de strijd om het wereldkampioenschap, want de onderlinge verschillen in de top vier zijn opnieuw verder teruggebracht. Piastri is de grote verliezer van het weekend, waar met name Verstappen en Norris goede zaken hebben gedaan.
Spannende titelstrijd
Piastri gaat met 336 punten nog altijd aan kop in het wereldkampioenschap, maar Norris heeft het verschil met zijn derde plaats terug weten te brengen naar 22 punten. Met nog zes Grands Prix en drie sprintraces, is dat absoluut geen onmogelijke opgave. Verstappen bleef allebei de McLarens voor en heeft zijn achterstand op Piastri teruggebracht van 69 punten naar 63 punten. Het gat naar Norris bedraagt nog 41 punten. De viervoudig wereldkampioen heeft dus nog een lange weg te gaan.
Supercomputer
De Supercomputer van Fruity King beweerd echter al te weten hoe het seizoen gaat eindigen. Volgens de berekeningen behoudt Piastri zijn voorsprong ten opzichte van Norris en wordt hij daarmee de eerste Australische wereldkampioen sinds Alan Jones in 1980. Waar Piastri de sprintrace in Texas en de Grand Prix van Las Vegas gaat winnen, wint Norris alleen nog in Mexico. Verstappen domineert het slotstuk van het seizoen en wint de overige vier races én twee sprintraces. Daarmee redt hij het echter niet. Zijn achterstand op Piastri wordt uiteindelijk 31 punten.
Tienduizend simulaties
Hoe de vermeende Supercomputer werkt? Volgens het persbericht heeft de computer tienduizend keer een simulatie gemaakt van alle resterende Grands Prix en sprintraces. Op basis van een vooraf gemaakt model kreeg iedere coureur de kans iedere sessie te winnen. De kans op een uitvalbeurt werd berekend op basis van het aantal uitvalbeurten dit seizoen tot nu toe. Door tienduizend verschillende simulaties te maken, is de Supercomputer naar eigen zeggen in staat in kaart te brengen welke coureur waar waarschijnlijk in het wereldkampioenschap eindigt.
