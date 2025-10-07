Wolff kondigt live op televisie grote verrasing aan omtrent Mercedes-line up voor 2026
Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een verrassende toezegging gedaan over de line-up voor 2026, toen hij live op televisie werd gevraagd naar de stand van zaken wat betreft de coureurs voor volgend jaar.
De contractuele situatie van de coureurs bij Mercedes is al maanden voer voor speculatie. Het is een publiek geheim dat teambaas Toto Wolff afgelopen zomer volop inzette op het binnenhalen van Max Verstappen. Maar ondanks dat hij de jacht inmiddels al weer enkele maanden geleden af moest breken, zijn er voor 2026 nog altijd geen coureurs officieel bevestigd. Zowel Kimi Antonelli als George Russell hebben een deal tot eind 2025.
Mercedes line-up 2026
Met name de situatie van Russell wordt veelbesproken. Waar het eerst zo was dat de Brit in de wachtkamer werd geplaatst om te kijken hoe de situatie omtrent Verstappen zich zou ontvouwen, is het volgens verschillende media nu Russell zelf die al meerdere aanbiedingen van Mercedes heeft afgeslagen. De winnaar van de Grand Prix van Singapore wil naar verluidt een meerjarige deal uit het voor slepen, iets waar Wolff niet zo happig op lijkt te zijn.
Wolff lijkt coureurs te bevestigen
Maar inmiddels lijkt de kogel toch door de kerk bij het team van Mercedes. Als hem live op televisie bij Sky Sports Deutschland wordt voorgehouden dat de speculatie rondom zijn team zijn eigen schuld is, omdat de auto's nog steeds leeg zijn voor 2026, klinkt het: "Ja, maar de auto's zijn ook snel. We zullen snel iets bekendmaken." Op de vraag of de deal met Antonelli inmiddels rond is, klinkt het: "Ja, ze zijn allebei rond." De interviewer haakt in op het woordje 'allebei' en zegt da Mercedes geen persbericht meer hoeft te schrijven: "Maak je niet druk. We maken het snel bekend", besluit Wolff.
