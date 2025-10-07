B Balance 6 en Torque 9? Dit is waarom Verstappen om hulp riep tijdens GP Singapore
Max Verstappen maakte een lastige F1 Grand Prix van Singapore mee, ondanks dat hij wel netjes als tweede finishte. Hij moest constant Lando Norris achter zich proberen te houden, terwijl hij worstelde met zijn Red Bull RB21. Wat was er precies aan de hand en waarom schreeuwde hij een noodkreet uit richting race-engineer Gianpiero Lambiase?
Verstappen had zich als tweede gekwalificeerd op 0.182 seconden achterstand van George Russell. Natuurlijk had hij liever de pole position gepakt, en hij was vooral gefrustreerd door het feit dat hij in de vuile lucht van Norris had gezeten. Het goede nieuws was wel dat hij voor beide McLaren-coureurs mocht starten. Verstappen begon op de softs met de hoop dat hij Russell onder druk kon zetten, maar uiteindelijk zou hij vooral in zijn spiegels moeten kijken. De viervoudig wereldkampioen kwam als tweede over de streep op het Marina Bay-stratencircuit en liep 3 punten in op Norris en 6 punten op Oscar Piastri.
Noodkreet van Verstappen
Een makkelijke tweede positie was het niet voor Verstappen. "De balans is compleet verdwenen, het is onbestuurbaar", klonk het over de boardradio. Vervolgens kwam er een noodkreet richting Lambiase voorbij, iets wat we zelden horen van de Limburger: "De achterkant is alsof het een handrem is. Help me, alsjeblieft!" Ondanks de problemen met de RB21 wist Verstappen Norris achter zich te houden. Norris kon wel de aanval inzetten bij bocht 7 met nog 10 ronden te gaan en Verstappen moest aan de binnenkant verdedigen, maar verder dan dat kwam de McLaren-coureur niet.
Rembalans en koppelverdeling
Lambiase probeerde met een oplossing te komen om Verstappen te helpen. Hij stelde via de boardradio voor om "B Balance 6 en Torque 9" te gebruiken, maar wat betekent dit precies? 'B Balance' betekent de rembalans en 'Torque' staat voor hoe het koppel verdeeld wordt over de auto. Deze instellingen kan Verstappen op zijn stuurtje zelf aanpassen en er staan ook verschillende combinaties van instellingen geprogrammeerd in de computer.
Met een rembalans van 6 en een koppelverdeling van 9 moest het opladen van de batterij van de Red Bull juist minder efficiënt worden. Het opladen van de batterij, ook wel elektrische regeneratie genoemd, helpt mee in het afremmen van de auto, want een van de manieren om de elektrische energie op te wekken is via de remmen. Bij Verstappen was dit effect blijkbaar te groot en dus voelde het als een handrem. Als hij het gas losliet richting een bocht, dan wilde de kont van de Red Bull steeds uitbreken - niet goed voor de balans van de auto, maar ook niet goed voor de banden. Met betere instellingen wat betreft de rembalans en het koppelverdeling kon hij iets gemakkelijker Norris achter zich houden.
