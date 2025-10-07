Max Verstappen heeft sinds de zomerstop voorbij is bijna evenveel punten gescoord als het gehele team van McLaren. Hij poogt het gat te dichten richting Oscar Piastri en Lando Norris in het kampioenschap om zo een vijfde titel te pakken. Giedo van der Garde gaat in op de plotselinge heropleving bij het F1-team van Red Bull.

McLaren was oppermachtig tijdens de Dutch Grand Prix, maar Verstappen had het geluk dat Norris zijn motor opblies. Vervolgens schreef de Limburger verrassend de overwinningen op zijn naam in niet alleen Italië, maar ook in Azerbeidzjan. Hij moest zijn meerdere erkennen in George Russell in Singapore, maar door als tweede te finishen liep Verstappen opnieuw in op Piastri en Norris. Laurent Mekies is sinds juli de nieuwe teambaas van Red Bull Racing na het ontslag van Christian Horner. Hij heeft meermaals duidelijk gemaakt dat hij niet de eer wil opeisen voor het feit dat Red Bull weer de snelheid gevonden, omdat hij nog niet zo lang de teambaas is.

Mekies neemt energie en kennis mee

"Hij heeft toch iets meegenomen, want nu Christian Horner weg is, zie je weer positieve energie bij het team", begon Van der Garde bij Viaplay over de impact die Mekies toch wel heeft. "Hij neemt ook veel kennis mee. Hij zat bij de FIA, hij is een engineer, en hiervoor was hij ook al teambaas, dus hij heeft een boel ervaring. Daarnaast luistert hij heel goed naar de opmerkingen van Max Verstappen. 'Waar moeten we naartoe? Wat moeten we veranderen?' En opeens werkt die auto nu."

Iets gevonden met de wielophanging

"Er gaan verhalen rond over wat hij heeft meegenomen, al weten we het niet precies", vervolgde Van de Garde. "Het gaat rond dat ze iets hebben gevonden met de wielophanging. Mekies heeft gezien dat ze bij de Racing Bulls een heel goede auto hebben op de kerbs en de hobbels. In de afgelopen races zie je opeens dat [de Red Bull] het ook veel beter doet, zoals in Bakoe waar je veel hobbels en kerbs hebt. Ze hebben iets gevonden, maar wat het is, durft niemand te zeggen."

