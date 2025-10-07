Lewis Hamilton kreeg in de slotfase van de F1 Grand Prix van Singapore geen straf of meatball-vlag voor het feit dat zijn remmen het compleet begaven en het gevaarlijke rijgedrag dat daarop volgde. De Brit kreeg alleen vijf seconden voor het overschrijden van track limits, volgens Olav Mol lachwekkend.

In De Stamtafel van Ziggo Sport gaat Mol in op de situatie omtrent Hamilton en de slotfase in Singapore. "Ik vind dit belachelijk van de FIA, echt belachelijk. Iemand zegt op de boordradio dat hij geen remmen meer heeft. Als je ooit een keer die meatball-vlag kan uitdelen, is het hier wel. Dit gaat om veiligheid en het is een stratencircuit. Wat denk je dat er gebeurt als hij echt alle remmen verliest? Hij haalde de linkerbochten wel, maar de rechterbochten niet. Die stak hij allemaal af. Fernando Alonso was woest na afloop, dat dit allemaal kon. Daar geven ze dan vijf seconden straf voor, terwijl ze veiligheid zo hoog in het vaandel hebben staan. Echt debiel."

Mol zag ook Leclerc problemen hebben met remmen

Mol zag ook bij Leclerc dat Ferrari problemen had met de remmen, zoals Hamilton dat dus ook had in Singapore. "Als je de boordradio's bij Charles Leclerc hoort, gaat het ronde na ronde door. Ze lopen al een jaar met die remmen te klooien. Ze zeggen precies dat hij dertig meter voor de eerste bocht moet remmen. Daarna zeggen ze dat het iets beter gaat, of dat de achterrem te warm wordt. Het staat bij Ferrari zo marginaal en dat leverde dit probleem op. Ik vind het geen goed signaal als iemand roept dat hij geen remmen heeft en dat hij mag doorrijden."

Mol ziet FIA meten met twee maten

Mol vervolgt: "Er was een code rood op vrijdag. Hij [Hamilton] ging in de laatste bochten volle bak door. Hij kreeg ook nog te horen dat hij de pitsingang mocht aanvallen. Hij kwam daar bijna met vier blokkerende wielen aan. Ondanks dat we vinden dat hij wel wat langzamer mocht rijden, geven we hem geen straf. Oliver Bearman kreeg in Silverstone en Monaco nog tien plekken gridstraf [voor eenzelfde incident]. Een rode vlag betekent ook dat een marshal naast de baan kan denken: hey, daar ligt een stukje carbon. Ik loop even de baan op."

