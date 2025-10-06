De GPFans Recap is voor de bezoekers van GPFans en F1-fans de ideale plek om na een lange dag snel op de hoogte te zijn van al het nieuws omtrent Max Verstappen, Red Bull Racing en alle andere teams, coureurs en de nieuwste geruchten.

Vandaag ging het veel om de actie van Lando Norris bij de start van de Grand Prix van Singapore ten opzichte van Oscar Piastri, had de Brit een boodschap voor zijn teamgenoot en concurrent in het kampioenschap, grapte Norris richting Max Verstappen in de cooldown room na de race in Singapore en doken wij in waarom Norris geen straf kreeg en door mocht rijden met zijn beschadigde voorvleugel. Dit is de GPFans Recap van 6 oktober.

Norris grapt naar Verstappen in cooldown room: "Ik wilde je band lek rijden"

Na de Grand Prix van Singapore was het lachen geblazen in de cooldown room tussen Lando Norris en Max Verstappen. Het tweetal, dat eerder dit weekend nog redelijk gefrustreerd met elkaar was door de situatie in de kwalificatie van zaterdag, kon inmiddels weer tijd vinden voor een geintje ten opzichte van elkaar. Meer lezen over het onderonsje tussen Verstappen en Norris na afloop van de Grand Prix van Singapore? Klik hier!

Race pace Singapore: Verstappen en Red Bull dagen McLaren uit op eigen terrein

Max Verstappen werd tweede tijdens de F1 Grand Prix van Singapore, een weekend waarin duidelijk moest worden of de zeges in Monza en Bakoe vooral door het type circuit waren ontstaan of dat de RB21 van Red Bull Racing daadwerkelijk de auto's van McLaren kan uitdagen op elk circuit dankzij de nieuwe upgrades. Uitsluitsel kreeg Red Bull na de race door middel van de race pace. Meer lezen over wat de race pace te vertellen heeft over het daadwerkelijke tempo van Verstappen en Red Bull in Singapore? Klik hier!

Norris heeft boodschap voor Piastri: "Dan hoor je niet thuis in de Formule 1"

Bij de start van de F1 Grand Prix van Singapore raakten de coureurs van McLaren elkaar. Lando Norris pakte de positie af van Oscar Piastri, die vervolgens over de radio boos werd over de "oneerlijke" actie. Norris maakt echter duidelijk dat zijn teamgenoot hetzelfde had gedaan, als hij in zijn schoenen stond. Meer lezen over de boodschap die Norris had voor zijn teamgenoot Piastri na hun incident bij de start van de race in Singapore? Klik hier!

Dit is waarom Norris mocht doorrijden met zijn beschadigde voorvleugel

Het grote gespreksonderwerp na de Grand Prix van Singapore is toch wel de beuk die Lando Norris aan zijn teamgenoot Oscar Piastri uitdeelde tijdens de openingsronde. De Engelsman kwam eerst in contact met de achterkant van Max Verstappen, waardoor zijn wing endplate scheef kwam te hangen, maar waarom mocht Norris hiermee doorrijden en heeft de FIA niet gezwaaid met de 'meatball'-vlag (zwart-oranje vlag)? Meer lezen over waarom Norris door mocht rijden en geen straf kreeg voor zijn toch wel flink beschadigde vleugel? Klik hier!

Norris heeft zichzelf in de voet geschoten door Verstappen en Piastri kwaad te maken

Lando Norris heeft zichzelf wat mij betreft in de voet geschoten door Max Verstappen en Oscar Piastri in Singapore tegen zich in het harnas te jagen. Van beide rijders weten we immers dat ze nog een stuk harder gaan, zodra je ze kwaad hebt gemaakt. Meer lezen over Norris en zijn gedrag afgelopen weekend in Singapore en wat voor gevolgen die kan gaan hebben voor de rest van 2025? Klik hier!

