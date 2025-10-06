Het grote gespreksonderwerp na de Grand Prix van Singapore is toch wel de beuk die Lando Norris aan zijn teamgenoot Oscar Piastri uitdeelde tijdens de openingsronde. De Engelsman kwam eerst in contact met de achterkant van Max Verstappen, waardoor zijn wing endplate scheef kwam te hangen, maar waarom mocht Norris hiermee doorrijden en heeft de FIA niet gezwaaid met de 'meatball'-vlag (zwart-oranje vlag)?

In het verleden zijn er diverse coureurs naar binnen geroepen door de FIA vanwege een wing endplate die er niet 'veilig' bijhing. In artikel 2.6.3 van de FIA Sporting Code onder Bijlage H staat de desbetreffende regel. Deze bepaalt dat de zwart-oranje vlag wordt getoond wanneer een auto ernstige mechanische schade heeft die een gevaar vormt voor de veiligheid van de coureur of andere deelnemers. Zodra de vlag wordt getoond, móet een coureur naar de pitbox, en indien dit niet wordt nageleefd, kan het uiteindelijk leiden tot een diskwalificatie.

Meatball-vlag was meer 'Magnussen-vlag'

In het verleden is er echter wel diverse keren gezwaaid met de meatball-vlag, maar dat leverde meestal scheve gezichten op. Kevin Magnussen raakte tijdens de Grand Prix van Canada in 2022 de befaamde 'Wall of Champions' en had daardoor schade aan de rechterkant van zijn voorvleugel. Hoewel het onderdeel geen direct gevaar leek te vormen, vond Esteban Ocon, die achter Magnussen reed, dat het loshangende onderdeel wel een gevaar kon worden als het los zou komen. De FIA greep in en zwaaide met de meatball-vlag.

Grand Prix Hongarije 2022

Een maand later was het wederom Magnussen die de vlag getoond kreeg, maar ditmaal waren de Deen en Haas het totaal niet eens met de beslissing. In de openingsronde in Hongarije liep Magnussen lichte schade op na een touché met Daniel Ricciardo. Magnussen kon prima doorrijden en los van het feit dat er wat scheef hing, was de bestuurbaarheid van de wagen geen probleem. Toch moest Haas de voorvleugel vervangen, omdat de FIA het toch gevaarlijk genoeg vond.

Grand Prix Singapore 2022

Tijdens de Grand Prix van Singapore in 2022 moest Magnussen zich opnieuw melden bij de FIA. In die race tikte hij Max Verstappen aan, waardoor hij wederom schade aan zijn vleugel had. Hoewel er geen direct gevaar leek te zijn voor hem of andere coureurs, werd Magnussen naar binnen gehaald. Na de race uitte de Deen zijn frustraties en stelde dat de FIA te snel had gereageerd op klachten van andere coureurs, in plaats van eerst de veiligheidssituatie te beoordelen.

FIA wijst naar verantwoordelijkheid teams

Na deze incidenten besloot de FIA het gebruik van de zwart-oranje vlag onder de loep te nemen. Daarbij werd meer verantwoordelijkheid naar de teams verschoven. Die zouden namelijk prima in staat moeten zijn om te beoordelen of hun wagens veilig zijn om door te rijden met schade. Dat is afgelopen weekend dus ook het geval geweest bij Norris. Mocht het onderdeel daadwerkelijk los hebben gehangen, dan had de FIA wellicht wel ingegrepen.

