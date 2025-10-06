Bij de start van de F1 Grand Prix van Singapore raakten de coureurs van McLaren elkaar. Lando Norris pakte de positie af van Oscar Piastri, die vervolgens over de radio boos werd over de "oneerlijke" actie. Norris maakt echter duidelijk dat zijn teamgenoot hetzelfde had gedaan, als hij in zijn schoenen stond.

George Russell ving de wedstrijd op het Marina Bay-stratencircuit aan vanaf de pole position en reed naar de overwinning. Achter hem streden Max Verstappen en Norris om de tweede plek, terwijl Piastri eenzaam vierde werd. De kampioenschapsleider kwam niet lekker door de eerste bocht, wat Norris de kans gaf om aan de binnenkant te duiken. Er was een touché met niet alleen Verstappen, maar ook met Piastri. De enige schade was een scheve endplate op de voorvleugel van Norris. Hij kwam na de race voor zichzelf op en maakte duidelijk dat hij niks verkeerds heeft gedaan. Norris vindt dat Piastri, die over de boardradio had geschreeuwd dat de actie "oneerlijk" was, niet in de Formule 1 thuishoort, als hij hem dat gaat verwijten.

Norris vindt dat Piastri dan niet in F1 thuishoort

"Wie dan ook op de grid had exact hetzelfde gedaan als ik", begon Norris direct fel bij de persconferentie. "Als je mij dus gaat verwijten dat ik gewoon aan de binnenkant duik en mijn auto aan de binnenkant zet, wanneer er een groot gat is, tja... Dan vind ik niet dat je in de Formule 1 thuishoort. Volgens mij was er niks mis met wat ik deed. Natuurlijk had ik wel een beetje verkeerd ingeschat hoe dicht ik achter Max zat, maar zo is het racen nou eenmaal."

FIA en McLaren vonden het oké

"Er is verder niks gebeurd", vervolgde de Brit. "En ik weet zeker dat ik hoe dan ook voor Oscar was gekomen, omdat ik aan de binnenkant zat en hij zat aan de buitenkant op de vuile lijn. Ik moet het nog wel bekijken. Maar vergeleken met [Piastri] ben ik degene die zich niks kan veroorloven. En de FIA vond het uiteraard prima en het team ook. Meer kan ik er niet aan toevoegen."

