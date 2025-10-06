Na de Grand Prix van Singapore was het lachen geblazen in de cooldown room tussen Lando Norris en Max Verstappen. Het tweetal, dat eerder dit weekend nog redelijk gefrustreerd met elkaar was door de situatie in de kwalificatie van zaterdag, kon inmiddels weer tijd vinden voor een geintje ten opzichte van elkaar.

Norris was tijdens de start van de Grand Prix van Singapore erg goed weg van zijn vijfde plek, baande zich naar voren en kwam langszij te zitten met teamgenoot Piastri. De Britse rijder besloot niet om te liften en ging voor zijn kansen waarna hij een kleine tik uitdeelde aan Piastri, die toch een flinke impact had, en naar de zijkant geduwd werd. De Australiër kon met moeite zijn wagen uit de muur houden en was niet te spreken over de actie van zijn teamgenoot, zo liet hij meteen op de boardradio weten: "Nou, dat was weinig teamwork, maar goed."

Artikel gaat verder onder video

Band lek rijden

De hele situatie ontstond eigenlijk door een kleine touché van Norris met Verstappen. Uiteindelijk kwam de viervoudig wereldkampioen er - net als Piastri en Norris - zonder kleerscheuren vanaf. De Brit mocht mee naar het podium en kon in de cooldown room inmiddels na alle gebeurtenissen wel de tijd voor een grapje vinden: "Ik probeerde je linker achterband lek te rijden." Verstappen kon er wel om lachen: "Waar heb je dat geleerd?", vroeg de Nederlander aan zijn titelconcurrent. "In de Formule 1", besloot Norris.