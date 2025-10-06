close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen and Lando Norris

Norris grapt naar Verstappen in cooldown room: "Ik wilde je band lek rijden"

Norris grapt naar Verstappen in cooldown room: "Ik wilde je band lek rijden"

Brian Van Hinthum
Max Verstappen and Lando Norris

Na de Grand Prix van Singapore was het lachen geblazen in de cooldown room tussen Lando Norris en Max Verstappen. Het tweetal, dat eerder dit weekend nog redelijk gefrustreerd met elkaar was door de situatie in de kwalificatie van zaterdag, kon inmiddels weer tijd vinden voor een geintje ten opzichte van elkaar.

Norris was tijdens de start van de Grand Prix van Singapore erg goed weg van zijn vijfde plek, baande zich naar voren en kwam langszij te zitten met teamgenoot Piastri. De Britse rijder besloot niet om te liften en ging voor zijn kansen waarna hij een kleine tik uitdeelde aan Piastri, die toch een flinke impact had, en naar de zijkant geduwd werd. De Australiër kon met moeite zijn wagen uit de muur houden en was niet te spreken over de actie van zijn teamgenoot, zo liet hij meteen op de boardradio weten: "Nou, dat was weinig teamwork, maar goed."

Band lek rijden

De hele situatie ontstond eigenlijk door een kleine touché van Norris met Verstappen. Uiteindelijk kwam de viervoudig wereldkampioen er - net als Piastri en Norris - zonder kleerscheuren vanaf. De Brit mocht mee naar het podium en kon in de cooldown room inmiddels na alle gebeurtenissen wel de tijd voor een grapje vinden: "Ik probeerde je linker achterband lek te rijden." Verstappen kon er wel om lachen: "Waar heb je dat geleerd?", vroeg de Nederlander aan zijn titelconcurrent. "In de Formule 1", besloot Norris.

Vind jij dat humoristische momenten de spanning in Formule 1 ten goede komen?

16 stemmen

Gerelateerd

Verstappen houdt er een andere mening op na dan Russell omtrent hitteplan-regels FIA
Koelvest Keuzes

Verstappen houdt er een andere mening op na dan Russell omtrent hitteplan-regels FIA

  • Gisteren 13:20
F1-toekomst Lawson bij Red Bull onzeker na twee crashes in Singapore:
Lawson crashes

F1-toekomst Lawson bij Red Bull onzeker na twee crashes in Singapore: "Het staat on hold"

  • Gisteren 12:00

Net binnen

Norris grapt naar Verstappen in cooldown room:
Singapore

Norris grapt naar Verstappen in cooldown room: "Ik wilde je band lek rijden"

  • 7 minuten geleden
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
Driver Of The Day

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 1 uur geleden
  • 35
 Russell wint Grand Prix van Singapore, McLaren-rel maakt de tongen los | GPFans Recap
GPFans Recap

Russell wint Grand Prix van Singapore, McLaren-rel maakt de tongen los | GPFans Recap

  • Gisteren 21:45
Verstappen roemt Mekies in wederopstanding:
Max Verstappen

Verstappen roemt Mekies in wederopstanding: "Daar is hij bij betrokken"

  • Gisteren 21:06
Verstappen deelt subtiele sneer uit aan Norris via Instagram Stories
Verstappen vs. Norris

Verstappen deelt subtiele sneer uit aan Norris via Instagram Stories

  • Gisteren 20:27
  • 3
 Piastri niet aanwezig tijdens podiumceremonie McLaren na pakken wereldtitel
McLaren

Piastri niet aanwezig tijdens podiumceremonie McLaren na pakken wereldtitel

  • Gisteren 20:13
  • 4
Meer nieuws

Veel gelezen

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
100.000+ views

'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'

  • 19 september

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x