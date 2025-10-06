Lando Norris heeft zichzelf wat mij betreft in de voet geschoten door Max Verstappen en Oscar Piastri in Singapore tegen zich in het harnas te jagen. Van beide rijders weten we immers dat ze nog een stuk harder gaan, zodra je ze kwaad hebt gemaakt.

De strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1 lijkt zich steeds verder richting het kookpunt te verplaatsen. Met nog zes raceweekenden te gaan is het verschil tussen klassementsleider Oscar Piastri en teammaat en nummer twee Lando Norris slechts 22 punten. Max Verstappen wist in Singapore, een baan waar Red Bull Racing doorgaans slecht uit de verf komt, het McLaren-duo achter zich te houden door als tweede over de streep te komen. Zijn achterstand op Piastri telt nu nog 63 punten. Het gat naar Norris bedraagt 41 punten. Een forse achterstand, maar nu Verstappen een auto lijkt te hebben waarmee hij consistent vooraan mee kan vechten, zeker niet onmogelijk om te overbruggen.

McLaren vecht tegen McLaren

Met name omdat het team van McLaren vooral zichzelf als grootste uitdager lijkt te hebben. Alhoewel de constructeurstitel inmiddels binnen is, zijn er duidelijk scheurtjes in het dominante schild van de Britse formatie zichtbaar. Op strategisch niveau worden er regelmatig vreemde beslissingen genomen, de pitstops zijn de laatste weken slecht en de onderlinge verhouding tussen de coureurs gaat steeds verder achteruit. Daar heeft Norris in Singapore persoonlijk voor gezorgd. Hij wist zowel Piastri als Verstappen tegen zich in het harnas te jagen.

Verstappen heeft incident met Norris genoteerd

De Brit werd na afloop van de kwalificatie op zaterdag onderwerp van gesprek toen Verstappen zijn frustraties uitsprak. Norris zou onnodig langzaam gereden hebben in Q3, waardoor Verstappen in zijn laatste snelle run last kreeg van vuile lucht en zijn rondetijd niet meer kon aanscherpen. Toen Norris met de uitspraken van Verstappen werd geconfronteerd, liet hij optekenen dat de Nederlander "altijd wat te zeuren heeft." En dat was geen handige zet. Het maakte Verstappen geïrriteerd. Hij sprak de woorden: "Dit incident staat genoteerd en zal onthouden worden." En als de viervoudig wereldkampioen zoiets zegt, weten we dat hij het meent. Vraag dat maar aan z'n ouwe teammaatje Sergio Pérez.

Piastri voelt zich belazerd

Ook Piastri wist Norris kwaad te krijgen. De nummer twee in het wereldkampioenschap vertrok in Singapore vanaf de vijfde plaats, maar liet - voor het eerst in lange tijd - ballen zien bij de start en gooide zijn McLaren in de eerste bocht aan de binnenkant. Hij raakte Verstappen en dwong Piastri richting de muur, maar schoof wel van de vijfde plaats door naar de derde stek. Op die positie finishte hij ook, vóór zijn teammaat. Wat mij betreft een mooie en gewaagde actie, maar wel een beetje onbezonnen. En Piastri? Die was uiteraard niet blij met de gang van zaken. Hij liet op de radio direct van zich horen en zei cynisch: "Dit was niet echt goed teamwork. Zijn we er gewoon oké mee dat hij mij aan de kant beukt?"

Stekker uit de boordradio

Piastri wilde dat McLaren Norris op zou dragen om de derde positie weer af te staan. In Italië moest hijzelf immers de tweede plek aan de Brit afstaan, nadat Norris die positie aan zijn teammaat verloor vanwege een pitstop van ruim vier seconden. Piastri kreeg geen gehoor. Wat hij wel kreeg? Ook een pitstop van ruim vier seconden. De Australiër was na afloop duidelijk niet te spreken over de gang van zaken. Hij trok de stekker uit de boordradio toen McLaren-CEO Zak Brown hem wilde bedanken voor zijn bijdrage aan het constructeurskampioenschap, en stond nog in de media pen toen McLaren op het podium de tweede achtereenvolgende wereldtitel vierde.

Is Norris giftig genoeg?

Het seizoen lijkt langzaam maar zeker een ontknoping te krijgen waar we allemaal op hopen: een strijd tussen drie coureurs met het mes tussen de tanden en geen warme gevoelens voor elkaar. Maar ik denk dat Norris zichzelf enorm in de voet heeft geschoten. Naar mijn idee is hij de minst koele kikker van deze drie. En ook de enige die doet alsóf hij met een killer mindset de slotfase van het seizoen bij de strot grijpt. Ik ben niet Norris aan het bashen. Hij is absoluut een van de betere coureurs op de grid en een ontzettend aardige gast. Maar ik denk dat hij het qua giftigheid aflegt tegen Verstappen en Piastri.

Heeft Norris zich in de voet geschoten?

En precies daarom heeft hij er denk ik geen goed aan gedaan dit weekend met een stok tegen het wespennest aan te slaan. Hij heeft Verstappen en Piastri kwaad gemaakt. Verstappen heeft een appeltje met hem te schillen na zaterdag, Piastri voelt zich genaaid door zowel zijn teammaat als zijn team. Ik denk dat beide heren de komende races met een rode waas voor hun ogen achter het stuur stappen. En dat is precies wat je niet wil bij die twee. Ik verwacht dat Norris afgestraft gaat worden voor het provoceren van de twee meest koelbloedige gifkikkers op de grid. In Mexico, maar ook in de races daarna.

