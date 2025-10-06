Race pace Singapore: Verstappen en Red Bull dagen McLaren uit op eigen terrein
Max Verstappen werd tweede tijdens de F1 Grand Prix van Singapore, een weekend waarin duidelijk moest worden of de zeges in Monza en Bakoe vooral door het type circuit waren ontstaan of dat de RB21 van Red Bull Racing daadwerkelijk de auto's van McLaren kan uitdagen op elk circuit dankzij de nieuwe upgrades. Uitsluitsel kreeg Red Bull na de race door middel van de race pace.
George Russell won na een sterke race de Grand Prix in Singapore en bleek ook qua race pace gemiddeld het snelst te zijn. Hij verschil met Oscar Piastri, Verstappen en Lando Norris was echter maar 0.04, 0.06 en 0.10 seconden gemiddeld per rondje. Hiermee is ook duidelijk dat Verstappen door de recente verbeteringen bij Red Bull met zijn RB21 ineens McLaren uit kan dagen op een circuit waar de concurrent sneller zou moeten zijn.
Duel tussen Ferrari en Mercedes
Dat Russell, Verstappen en McLaren in een ander universum reden in Singapore, blijkt ook uit de race pace. Lewis Hamilton werd met 0.22 seconden gemiddeld langzamer dan Russell vijfde (vooral door zijn twee pitstops), terwijl Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc volgen. Ferrari was dus het vierde team in Singapore. De rest van de volgorde: Fernando Alonso, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Lance Stroll, Liam Lawson, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto en Esteban Ocon. Zeker voor Racing Bulls was het dus een vrij matige race.
