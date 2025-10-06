'Lewis Hamilton had een DNF moeten krijgen in Singapore' l GPFans Raceteam
'Lewis Hamilton had een DNF moeten krijgen in Singapore' l GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na de Grand Prix, rond 19:00, mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Vincent Bruins.
Gerelateerd
Net binnen
| GPFans Recap
Norris heeft boodschap voor Piastri na Singapore, grapt met Verstappen | GPFans Recap
- 21 minuten geleden
Lewis Hamilton
Button over lichte straf voor Hamilton: "Eerlijk, ik ben verbaasd"
- 55 minuten geleden
Verstappen in Singapore
Verstappen baalt van Sky Sports na P2 in Singapore: 'Achteraf makkelijk praten, nietwaar?'
- 1 uur geleden
- 3
Pole positions 2025
Overzicht pole position 2025: Russell pakt zijn tweede van het seizoen
- 1 uur geleden
- 4
Singapore
'Tiener verschaft zich ongeoorloofd paddock-toegang in Singapore: politie grijpt in'
- 1 uur geleden
Stand constructeurs
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 2 uur geleden
Veel gelezen
150.000+ views
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
150.000+ views
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
100.000+ views
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
100.000+ views
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
100.000+ views
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
100.000+ views
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september