close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Hamilton at Ferrari

'Lewis Hamilton had een DNF moeten krijgen in Singapore' l GPFans Raceteam

'Lewis Hamilton had een DNF moeten krijgen in Singapore' l GPFans Raceteam

Tom Visser
Hamilton at Ferrari

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na de Grand Prix, rond 19:00, mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Vincent Bruins.

Gerelateerd

Ferrari Lewis Hamilton Hamilton GPFans Raceteam

Net binnen

Norris heeft boodschap voor Piastri na Singapore, grapt met Verstappen | GPFans Recap
| GPFans Recap

Norris heeft boodschap voor Piastri na Singapore, grapt met Verstappen | GPFans Recap

  • 21 minuten geleden
Button over lichte straf voor Hamilton:
Lewis Hamilton

Button over lichte straf voor Hamilton: "Eerlijk, ik ben verbaasd"

  • 55 minuten geleden
Verstappen baalt van Sky Sports na P2 in Singapore: 'Achteraf makkelijk praten, nietwaar?'
Verstappen in Singapore

Verstappen baalt van Sky Sports na P2 in Singapore: 'Achteraf makkelijk praten, nietwaar?'

  • 1 uur geleden
  • 3
 Overzicht pole position 2025: Russell pakt zijn tweede van het seizoen
Pole positions 2025

Overzicht pole position 2025: Russell pakt zijn tweede van het seizoen

  • 1 uur geleden
  • 4
 'Tiener verschaft zich ongeoorloofd paddock-toegang in Singapore: politie grijpt in'
Singapore

'Tiener verschaft zich ongeoorloofd paddock-toegang in Singapore: politie grijpt in'

  • 1 uur geleden
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
Stand constructeurs

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
100.000+ views

'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'

  • 19 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x