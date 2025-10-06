Daar waar Sky Sports F1 normaliter de mond vol heeft van agressief racen dat binnen de Formule 1 niet past, stelt Anthony Davidson in zijn analyse van de botsing tussen Lando Norris en Oscar Piastri dat het juist een gedurfde actie van de Engelsman was, die in de ogen van het medium dapper te werk ging.

Op het krappe circuit in Singapore zijn er weinig inhaalmogelijkheden, zo bleek zondagmiddag opnieuw. Max Verstappen vertrok vanaf P2 en probeerde een actie op George Russell in te zetten, wat uiteindelijk niet lukte. Achteraf vertelde de viervoudig kampioen dat dit de enige kans was om Russell te grazen te nemen, en dat hij, mocht hij ook de leiding hebben genomen, de overwinning vrijwel zeker had gepakt.

'Piastri heeft nog geluk'

In diezelfde openingsronde reed Norris in bocht drie tegen de RB21 aan en gaf vervolgens zijn teamgenoot een flinke tik. Voormalig Formule 1-coureur Davidson analyseerde de actie van Norris, die volgens hem natuurlijk verantwoordelijk was voor het geheel: “De reden dat het gebeurd is, is dat Lando al tegen de achterkant van Verstappen is aangereden. Piastri heeft trouwens nog geluk dat hij daar niet de barrière raakt. Dat verklaart hopelijk wat er is gebeurd.”

Davidson: 'Dapper en gedurfd van Norris'

Norris strijdt met zijn teamgenoot om de wereldtitel, en Davidson stelt dat hij er niet op uit was Piastri bewust van de baan te duwen: “Het was niet met kwade opzet vanuit Lando, het was juist gedurfd en dapper. Ik ben ook blij dat hij die actie heeft ingezet.” Als er met de vinger gewezen moet worden, kan Davidson niet ontkennen dat het Norris was: “Was het meer zijn schuld? Ja. Hij maakte op twee momenten contact: de achterkant van de Red Bull en zijn teamgenoot. De oorzaak van het contact was Lando Norris, maar ze racen met elkaar. Het probleem van het circuit is dat je niet kunt inhalen. Dus het moest hier gebeuren.”

FIA wuifde botsing weg

De FIA had het incident wel genoteerd, maar vond het uiteindelijk geen onderzoek waard. Davidson vond echter dat een reprimande op zijn plaats was: “Ik ben wel verbaasd dat Lando geen waarschuwing heeft gekregen.”

