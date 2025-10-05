George Russell (27) heeft zijn pole position weten om te zetten in een overwinning tijdens de F1 Grand Prix van Singapore. De Mercedes-coureur overleefde de start en wist uiteindelijk Max Verstappen uit z'n nek te houden. Na afloop erkende hij dat de start met Verstappen nog even spannend was.

Russell kwalificeerde zich gisteren op pole voor de race, dus mocht vanmiddag vanaf de eerste startplek beginnen. Hij had een goede start en wist Verstappen - die op de zachte band was begonnen - achter zich te houden. Na afloop verklaarde Russell dat het nog wel even spannend was met Verstappen in de beginfase. Het feit dat de viervoudig wereldkampioen op de zachte banden stond, zorgde wel voor de nodige angst bij Russell. "Ik was in het begin wel een beetje angstig voor Max, toen ik zag dat hij op de zachte banden stond. Maar die eerste stint hebben we het geweldig gedaan en de voorsprong weten uit te bouwen", zo zei hij.

Russell spreekt van geweldige overwinning in Singapore

Russell zegt enorm blij te zijn met zijn overwinning, al heeft hij zo zijn vraagtekens bij de plotselinge performance van Mercedes. "Het voelt geweldig, vooral na wat er een paar jaar geleden is gebeurd. Dat was een beetje een gemiste kans, maar we hebben dat vandaag ruimschoots goedgemaakt. Ik ben het team zo dankbaar. Ze hebben dit weekend fantastisch werk geleverd. We weten niet echt waar deze prestatie vandaan komt, maar ik ben echt heel erg blij. Vrijdag was om verschillende redenen een hele zware dag voor me en ik voelde me niet op mijn gemak, maar toen ik bij Q3 aankwam, voelde ik me geweldig in de auto en dat is waar het om draait."

Russell zag Norris consequent bij Verstappen blijven

De Grand Prix-winnaar wil nog wel even van Mercedes weten waarom hij nu plots zo snel was. "We moeten nog even analyseren waar onze snelheid vandaan kwam, maar ik vier het vandaag en dan zien we wel." Vervolgens deelt Russell ook nog even een compliment uit aan Norris: "Lando was ook heel snel, hij wist zowat de hele race binnen een seconde van Max te blijven."

