Max Verstappen onthult dat Red Bull Racing in 2025 toch wel zelf de kans op een titelstrijd heeft laten liggen. Zo is de RB21 na de zomerstop tot leven gekomen, en legt de Nederlander in gesprek met Motorsport.com uit dat de potentie het hele jaar al aanwezig was, maar dat het team nu pas het maximale eruit kan halen.

Aan het begin van het jaar werden de kwaaltjes die Red Bull Racing vorig jaar al had, wederom gemeld. Zo was de RB21 redelijk onbestuurbaar en kampte Red Bull Racing met flink wat onderstuur, waardoor de optimale rondetijd niet kon worden gereden. Red Bull hanteert sinds de zomerstop een iets andere werkwijze; daarnaast blijft het team met updates komen.

Snelheid RB21

Lando Norris verklaarde eerder al dat Red Bull Racing het hele jaar over een prima pakket beschikte en Verstappen moet hem toch enigszins gelijk geven. De Nederlander legt uit dat de snelheid niet altijd ontgrendeld kon worden. “Dat is wel duidelijk, ja, maar daar kunnen we nu niks meer aan veranderen,” zo erkent hij. Verstappen moet nu 69 punten goedmaken op Oscar Piastri, en dat hadden er minder kunnen zijn, zo erkent hij. “In het begin van het seizoen wel, ja. Absoluut.”

Nog altijd optimale afstelling vinden

Door de nieuwe werkwijze, waarbij er minder wordt geleund op de data uit de fabriek en meer naar de coureurs wordt geluisterd, blijkt dit ook goed te werken. Daardoor hoeft Red Bull niet een slechte vrijdag goed te maken, maar kan het direct finetunen: “Je moet natuurlijk altijd nog wel een optimale set-up zien te vinden. De gaten zijn nu zo klein dat een klein foutje in de set-up of wat dan ook meteen hele grote gevolgen kan hebben. Elk weekend moeten we dat weer opnieuw bekijken.”

