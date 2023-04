Remy Ramjiawan

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan wederom zijn twijfels over zijn toekomst in de sport uitgesproken. De titelhouder heeft al een aantal keren laten optekenen dat hij erover nadenkt om na 2028 te stoppen en mocht de Formule 1-kalender in de komende jaren alleen maar voller worden, dan twijfelt hij of 'dit het nog wel waard is'.

Tijdens het raceweekend in Australië gaf Verstappen al aan dat er toch wel een heleboel races op de kalender staan. De organisatie had voor dit jaar eigenlijk 24 races op de planning staan, maar dat is door het wegvallen van de wedstrijd in Shanghai teruggebracht naar 23. In Melbourne maakte de Nederlander zich druk over het aanpassen van het DNA van de Formule 1 en tijdens de persconferentie in Azerbeidzjan legt hij de opmerking uit.

'Is het ook echt een goed leven?'

Geciteerd door Crash.net legt Verstappen uit: "Ik denk dat ik altijd heb gezegd dat zelfs als er geen sprintraces meer komen, als we de kalender blijven uitbreiden en het hele weekend zo lang is, je je op een gegeven moment afvraagt: is dit het waard?" Aan zijn liefde voor de autosport ligt het niet, zo benadrukt Verstappen: "Ik hou wel van racen. Ik hou wel van winnen. Ik weet natuurlijk dat het salaris en alles goed is en dat je een goed leven hebt. Maar is het ook echt een goed leven? Soms kom je op een punt in je carrière dat je misschien andere dingen wilt doen."

Spiegel voorhouden

De huidige verbintenis van Verstappen met Red Bull loopt tot het einde van 2028: "Ik heb een contract tot eind 2028 en dan zullen we het opnieuw bekijken, maar ik vind wel dat als het op een gegeven moment te veel wordt, het tijd is voor verandering. Je moet altijd met jezelf praten, naar jezelf kijken - 'ben je nog gemotiveerd?' en op dit moment is dat zeker het geval, maar er komt zeker een punt waarop je ook andere dingen wilt doen."

'Voor mensen van buitenaf klinkt het gek'

De regerend kampioen heeft het leven waar veel mensen jaloers op zijn. "Soms klinkt dit heel raar voor mensen van buitenaf... 'Je zit in de Formule 1, je wint' - ik zou waarschijnlijk hetzelfde gezegd hebben toen ik in hun positie zat, maar als je erin zit, is het niet altijd hoe het eruit ziet of wat mensen denken. Ja, het is geweldig, het is geweldig en je kunt veel dingen doen, maar er is altijd een grens aan bepaalde dingen", aldus Verstappen.