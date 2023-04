Remy Ramjiawan

Sergio Pérez heeft Red Bull op het hart gedrukt dat het belangrijk is om in de aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan er meteen bovenop te zitten. Het nieuwe sprintformat gaat dit weekend van start en daardoor hebben de rijders nog minder tijd om de afstelling goed te krijgen.

Het vernieuwde sprintformat gaat dit weekend in. Daardoor zal er op vrijdag slechts één vrije training beschikbaar zijn die zestig minuten zal duren. In die periode moeten de teams en de coureurs hun afstelling op orde krijgen, want later op vrijdag staat de kwalificatie voor de hoofdrace op zondag op de planning. Zaterdag zal er dan nog een kwalificatie plaatsvinden, maar die is voor de sprintrace, later die dag.

Minder tijd om setup goed te krijgen

Dat Pérez iets extra's heeft op een stratencircuit, daar is de 33-jarige Mexicaan zichzelf ook bewust van. "Vorig seizoen hadden we een geweldig teamresultaat in Bakoe en iedereen weet dat ik echt van een stratencircuit houd - winnen is altijd het doel", zo laat hij niets aan de verbeelding over. Checo staat op dit moment op de tweede plek in het klassement met een achterstand van vijftien punten op teamgenoot Max Verstappen. Winnen is dan wel het doel, maar de Red Bull-coureur wijst naar de lastige omstandigheden. "Het nieuwe weekendformaat maakt het lastig als het gaat om de afstelling van de auto, maar elk team zit in dezelfde positie en we moeten er gewoon voor zorgen dat we er vanaf het moment dat we op vrijdag vertrekken, er goed bij zitten. Ik kan niet wachten om weer in de auto te stappen", zegt de vijfvoudig Grand Prix-winnaar.

Australië snel vergeten

Red Bull Racing eindigde in de eerste twee races van het jaar als eerste en tweede, maar slaagde er niet in een hattrick te maken nadat Pérez tijdens de kwalificatie in Melbourne niet verder kwam dan Q1. "Het voelt als eeuwen geleden dat we geracet hebben! Het was fijn om een pauze te hebben, om hard te werken in de sportschool en met mijn team in de fabriek. Je moet profiteren van deze momenten weg van het circuit, vooral als je ziet hoe druk de periode wordt, die er nu aankomt. Australië was niet perfect voor ons, de auto en de prestaties consistent hebben is mijn doel dit seizoen", legt hij uit. Pérez wil het resultaat in Australië dan ook snel vergeten. "Twee races lang hadden we dat en nu moeten we er als team voor zorgen dat dat de standaard is die we aanhouden voor de resterende races van het seizoen. We hebben vijf races in zes weken en daarna, met de mix van circuits die we aandoen, gaan we echt zien hoe goed de RB19 dit jaar kan zijn", aldus Pérez.