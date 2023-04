Remy Ramjiawan

Donderdag 27 april 2023 14:36 - Laatste update: 14:39

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen snapt de commerciële belangen van een sprintweekend, maar moet bij Sky Sports F1 toegeven dat hij toch liever een traditioneel weekend heeft. Volgens de Limburger hoeft 'iets wat al geweldig is, niet te worden veranderd'.

Na de eerste pauze van de Formule 1-kalender is het circus inmiddels aanwezig in Azerbeidzjan. Daar zal niet alleen de vierde ronde van het wereldkampioenschap worden verreden, ook zal de eerste sprintrace van het jaar plaatsvinden. Niet iedere coureur is even positief over het sprintformat en Verstappen heeft zich meermaals uitgelaten over het verkorte programma. De 25-jarige Red Bull-coureur vindt dat er voor de teams die om de punten knokken wel wat te halen valt, maar erkent dat de topteams vooral de risico's willen beperken.

Weinig punten, veel risico

"Voor de mensen buiten de punten [is het interessant red.] en zij zullen proberen om er vol voor te gaan. Maar als je eenmaal op kop ligt, dan heb je acht of negen punten? Dat is geen gigantische buit en het risico wat je ervoor moet nemen en de kans op een potentiële crash is er wel", zo opent de leider van het klassement over het sprintformat. Dit jaar zullen er twee kwalificatiesessies plaatsvinden, één voor de hoofdrace op zondag en de andere is voor de sprintrace op zaterdag. "Ik zie gewoon niet echt het verschil vergeleken met het vorige sprintformat. Er zal nu wel iets meer chaos zijn vanwege de extra kwalificatie, maar deze baan is sowieso al vrij chaotisch, dus dat is hiermee is alleen maar vergroot", zo vertelt hij.

Drukker wordende kalender

De sport zit al een tijdje in de lift en de beleidsbepalers willen met het sprintformat een nieuwe doelgroep bereiken en ervoor zorgen dat er elke dag een belangrijke sessie op het programma staat. "Natuurlijk snap ik dat extra kaarten verkopen op de vrijdag en zaterdag en dat je ervoor zorgt dat er elke dag ergens om gevochten kan worden, goed is. Maar als je 24 of 25 races hebt, dan is het sowieso verstandiger om het weekend wat in te korten", legt Verstappen uit.

Traditioneel weekend

Hij houdt dan ook van een traditioneel weekend: "Kijk, ik hou in het algemeen gewoon van racen. Maar ik vind dat je niet iets hoeft te veranderen wat al geweldig is en ik vind dat de zondag al geweldig is." Ondanks dat elke coureur van racen houdt, moet het volgens Verstappen wel binnen de perken blijven. "Sommige mensen houden van racen en die zullen dat altijd doen, maar het moet wel gezond blijven en op een bepaald moment zet je daar wel je vraagtekens bij en al die sprintweekenden erbij, maakt het natuurlijk nog veel drukker", aldus Verstappen.