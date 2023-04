Remy Ramjiawan

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso moet toegeven dat hij na de Grand Prix van Australië, waar de Spanjaard het opnam tegen Lewis Hamilton, toch wel genoot van het intense gevecht. De 41-jarige ziet hetzelfde bij Max Verstappen en prijst het duo omdat hij weinig zwakke punten ziet.

Hamilton en Alonso waren in 2007 nog teamgenoten bij McLaren. Vanaf die periode is er een ware vete ontstaan tussen de twee kampioenen. Hoewel er toch vaak wordt gesuggereerd dat de relatie tussen de twee coureurs niet optimaal is, lijkt er wel wederzijds respect te zijn. Daar waar Hamilton uiteindelijk voor Mercedes koos en voor de titels kon rijden, bewandelde Alonso een heel ander pad. Uiteindelijk had de Brit in de afgelopen jaren het betere materiaal tot zijn beschikking, maar dat is in 2023 anders. Het duo is de afgelopen drie races al veelvuldig met elkaar in aanraking gekomen.

Knokpartijen met Hamilton

De 41-jarige coureur benadrukt bij RaceFans dat je van goede huizen moet komen om Hamilton te verschalken. "Wat we in Australië zagen, was dat we heel de race binnen twee seconden van elkaar zaten en we zaten een beetje te spelen met de afstand. Uiteindelijk heeft hij geen zwak punt en hij maakt geen fouten", zo vertelt Alonso over zijn Britse collega. Hoewel hij in Melbourne geen mogelijkheid had om de zevenvoudig kampioen in te halen, genoot Alonso wel van het gevecht. "Hij is een zeer taaie concurrent. Om hem te verslaan, moet je altijd iets speciaals hebben. Dit zijn de mannen die je wil uitdagen", zegt Alonso.

'Verstappen is onbreekbaar'

De Aston Martin-coureur is in het verleden al vol lof over Verstappen geweest en hij trekt de vergelijking tussen de Nederlander en Hamilton. "Het is hetzelfde met Max op dit moment, hij lijkt onbreekbaar. De Red Bull is snel. Hij maakt geen fouten. Dus op een dag wil je met hem vechten. Het is moeilijk om zwakke punten in zijn rijgedrag te zien. Het is hetzelfde met Lewis. Je hebt een speciaal weekend nodig om ze te verslaan en dat is wat iedereen echt motiveert", aldus de huidige nummer drie van het kampioenschap.